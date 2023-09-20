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Наука

Астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг редкой звездной системы

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Астрономы обнаружили планету, вращающуюся вокруг редкой звездной системы

Команда астрономов, использующая Очень Большой Телескоп в Чили, сделала интригующее открытие в глубоком космосе. Они получили изображение звездной системы, известной как HIP 81208, в которой есть массивная центральная звезда, вокруг которой вращается коричневый карлик, меньшая «неудавшаяся звезда». В дополнение к этому ученые идентифицировали планету, вращающуюся вокруг небольшой звезды, расположенной гораздо дальше от центральной звезды. Планета под названием «HIP 81208 Cb» примерно в 15 раз массивнее Юпитера.

По данным Европейской южной обсерватории, которая является совместной научной организацией европейских стран, открытие HIP 81208 Cb делает звездную систему иерархической четверной системой, в которой вокруг каждой из них вращаются две звезды и два меньших небесных тела. Недавно обнаруженная планета расположена на границе между планетами и коричневыми карликами, которые недостаточно массивны и горячи, чтобы подвергаться ядерному синтезу.

Обычно астрономы полагаются на такие методы, как транзитный метод, для обнаружения и изучения экзопланет. Однако Очень Большой Телескоп с его большими зеркалами способен получать прямые изображения этих далеких миров. Космический телескоп Джеймса Уэбба, самая мощная космическая обсерватория человечества, также играет решающую роль в изучении атмосфер экзопланет и дает представление об этих далеких мирах.

Хотя на данный момент о HIP 81208 Cb известно немного, это открытие расширяет наше понимание экзопланет и их разнообразных характеристик. Вполне возможно, что на некоторых из этих далеких планет могут существовать условия, подходящие для инопланетной жизни, хотя никаких конкретных доказательств пока обнаружено не было.

В целом, это открытие подчеркивает сложность и разнообразие звездных систем во Вселенной, расширяя наши знания о небесных телах, существующих за пределами нашей Солнечной системы.

источники:
– Европейская южная обсерватория: ESO
- НАСА

By Габриэль Бота

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