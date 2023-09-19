Ученые раскрыли, как сигнальные молекулы влияют на дифференцировку клеток в эмбриональном развитии

Группа исследователей под руководством Кристиана Шрётера из Института молекулярной физиологии Макса Планка в Дортмунде обнаружила, как взаимодействие между двумя сигнальными молекулами, FGF и BMP, влияет на выбор стволовых клеток во время эмбрионального развития. Результаты, опубликованные в журнале Biology Open, проливают свет на дифференцировку клеток и имеют значение для целевого культивирования тканей при клеточной заместительной терапии.

Во время эмбрионального развития стволовые клетки принимают важные карьерные решения вскоре после оплодотворения. На этой стадии начинается гаструляция, приводящая к образованию зародышевых слоев — эктодермы, мезодермы и энтодермы, — которые в конечном итоге дают начало внутренним органам. Судьба стволовых клеток у ранних эмбрионов определяется коктейлем сигнальных молекул, включая BMP, FGF, Wnt и Nodal, которые продуцируются окружающей тканью. Конкретный состав коктейля определяет тип клеток, которые будут образовываться.

Роль FGF, важной молекулы в миграции и росте стволовых клеток, до сих пор неясна. В ходе своих исследований Шретер и его команда обнаружили, что FGF действует как антагонист BMP. Когда уровни FGF низкие, BMP оказывает более сильный эффект, что приводит к развитию клеток сердца и внеэмбриональной мезодермы. И наоборот, более высокие уровни FGF подавляют эффект BMP, что приводит к росту клеток задней оси тела.

Интересно, что исследователи обнаружили, что стволовые клетки могут влиять на свою судьбу. Даже когда стволовым клеткам было дано указание формировать сердечные клетки посредством постоянного воздействия FGF, различные типы клеток все равно развивались. Это предполагает, что стволовые клетки обладают общественным эффектом, взаимодействуя с соседними клетками, направляя их дифференцировку.

Результаты этого исследования расширяют наше понимание клеточной дифференцировки и ключевых участников. В будущем эти знания можно будет использовать для создания конкретных типов клеток из стволовых клеток для целенаправленной тканевой инженерии и замены, например, в случае регенерации тканей сердца. Однако селективное культивирование конкретных типов клеток в настоящее время пока невозможно.

источник:

– «Ученые показывают, как сигнальные молекулы BMP и FGF управляют дифференцировкой клеток во время эмбрионального развития», Общество Макса Планка.