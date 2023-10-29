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Наука

Удивительная способность спермы бросает вызов третьему закону движения Ньютона

ByВики Ставропулу

29 октября, 2023
Удивительная способность спермы бросает вызов третьему закону движения Ньютона

Ученые сделали революционное открытие, которое бросает вызов одному из фундаментальных законов движения Исаака Ньютона. Недавнее исследование, проведенное ученым-математиком Кентой Ишимото и его командой из Киотского университета, показало, что сперматозоиды, по-видимому, могут игнорировать третий закон Ньютона, который гласит, что «на каждое действие есть равное и противоположное противодействие».

Традиционно третий закон Ньютона предполагает, что силы всегда действуют парами, действующими в противоположных направлениях. Например, когда два шарика сталкиваются, они передают свою силу и отскакивают. Однако когда дело доходит до сперматозоидов, они обладают сверхъестественной способностью продвигаться сквозь вязкие жидкости, не испытывая равной и противоположной реакции.

Посредством серии экспериментов и математического моделирования с использованием человеческой спермы и движения зеленых водорослей исследователи углубились в невзаимные взаимодействия жгутиков — крошечных хвостиков сперматозоидов, — которые управляют их движением вперед. Они обнаружили, что хвосты сперматозоидов обладают «странной эластичностью», которая позволяет им вращаться, не теряя при этом много энергии в окружающую жидкость.

Более того, команда представила новую концепцию под названием «нечетный модуль упругости» для описания внутренней механики жгутиков. Когда жгутики сгибались и реагировали на жидкость, они ловко избегали равной и противоположной реакции, тем самым сохраняя энергию и обеспечивая движение.

Это новаторское открытие имеет потенциальные последствия в различных областях. Примечательно, что это может способствовать разработке небольших самособирающихся роботов, имитирующих живые материалы. Понимая основные принципы способности сперматозоидов игнорировать третий закон Ньютона, ученые смогут лучше понять коллективное поведение и применить эти идеи при разработке инновационных роботизированных систем.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: В чем заключается третий закон движения Ньютона?
Ответ: Третий закон Ньютона гласит, что «на каждое действие есть равное и противоположное противодействие».

Вопрос: Как сперматозоиды нарушают третий закон Ньютона?
Ответ: Сперматозоиды могут продвигаться через вязкую жидкость, не испытывая при этом равной и противоположной реакции, которая обычно ожидается в соответствии с законом.

Вопрос: Что такое нечетная эластичность?
Ответ: Необычная эластичность относится к уникальной способности хвостов сперматозоидов вращаться и избегать потери значительной энергии в окружающую жидкость.

Вопрос: Что такое нечетный модуль упругости?
Ответ: Нечетный модуль упругости — это термин, введенный исследователями для описания внутренней механики жгутиков сперматозоидов и объясняющий их способность игнорировать третий закон Ньютона.

Вопрос: Как это исследование может повлиять на развитие робототехники?
Ответ: Результаты, полученные в результате изучения нарушения сперматозоидами третьего закона Ньютона, могут помочь в создании небольших самособирающихся роботов, которые имитируют биологические материалы и демонстрируют коллективное поведение.

By Вики Ставропулу