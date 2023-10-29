Удивительная способность спермы бросает вызов третьему закону движения Ньютона

Ученые сделали революционное открытие, которое бросает вызов одному из фундаментальных законов движения Исаака Ньютона. Недавнее исследование, проведенное ученым-математиком Кентой Ишимото и его командой из Киотского университета, показало, что сперматозоиды, по-видимому, могут игнорировать третий закон Ньютона, который гласит, что «на каждое действие есть равное и противоположное противодействие».

Традиционно третий закон Ньютона предполагает, что силы всегда действуют парами, действующими в противоположных направлениях. Например, когда два шарика сталкиваются, они передают свою силу и отскакивают. Однако когда дело доходит до сперматозоидов, они обладают сверхъестественной способностью продвигаться сквозь вязкие жидкости, не испытывая равной и противоположной реакции.

Посредством серии экспериментов и математического моделирования с использованием человеческой спермы и движения зеленых водорослей исследователи углубились в невзаимные взаимодействия жгутиков — крошечных хвостиков сперматозоидов, — которые управляют их движением вперед. Они обнаружили, что хвосты сперматозоидов обладают «странной эластичностью», которая позволяет им вращаться, не теряя при этом много энергии в окружающую жидкость.

Более того, команда представила новую концепцию под названием «нечетный модуль упругости» для описания внутренней механики жгутиков. Когда жгутики сгибались и реагировали на жидкость, они ловко избегали равной и противоположной реакции, тем самым сохраняя энергию и обеспечивая движение.

Это новаторское открытие имеет потенциальные последствия в различных областях. Примечательно, что это может способствовать разработке небольших самособирающихся роботов, имитирующих живые материалы. Понимая основные принципы способности сперматозоидов игнорировать третий закон Ньютона, ученые смогут лучше понять коллективное поведение и применить эти идеи при разработке инновационных роботизированных систем.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: В чем заключается третий закон движения Ньютона?

Ответ: Третий закон Ньютона гласит, что «на каждое действие есть равное и противоположное противодействие».

Вопрос: Как сперматозоиды нарушают третий закон Ньютона?

Ответ: Сперматозоиды могут продвигаться через вязкую жидкость, не испытывая при этом равной и противоположной реакции, которая обычно ожидается в соответствии с законом.

Вопрос: Что такое нечетная эластичность?

Ответ: Необычная эластичность относится к уникальной способности хвостов сперматозоидов вращаться и избегать потери значительной энергии в окружающую жидкость.

Вопрос: Что такое нечетный модуль упругости?

Ответ: Нечетный модуль упругости — это термин, введенный исследователями для описания внутренней механики жгутиков сперматозоидов и объясняющий их способность игнорировать третий закон Ньютона.

Вопрос: Как это исследование может повлиять на развитие робототехники?

Ответ: Результаты, полученные в результате изучения нарушения сперматозоидами третьего закона Ньютона, могут помочь в создании небольших самособирающихся роботов, которые имитируют биологические материалы и демонстрируют коллективное поведение.