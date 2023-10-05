Новое исследование показало, что внутреннее ядро ​​Земли на удивление мягкое

Недавнее исследование, проведенное учеными из Техасского университета (Юта) и их коллегами из Китая, показало, что внутреннее ядро ​​Земли гораздо более податливо, чем считалось ранее. Анализируя данные сейсмической томографии и используя лабораторные эксперименты в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта, ученые обнаружили, что движение атомов железа во внутреннем ядре Земли больше, чем ожидалось, что делает его более мягким и менее жестким по отношению к силам сдвига.

Внутреннее ядро ​​Земли, расположенное примерно на глубине 2,900 км (1,802 мили) под поверхностью, долгое время оставалось загадкой из-за невозможности его непосредственного исследования. Однако с помощью сейсмической томографии исследователи смогли получить представление о внутренней структуре планеты.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания роли внутреннего ядра в создании магнитного поля Земли. Это может помочь объяснить, почему сейсмические измерения внутреннего ядра указывают на более мягкую среду, чем ожидалось, при высоких давлениях. Внутреннее ядро, наряду с внешним ядром, отвечает за генерацию магнитного поля Земли, которое имеет решающее значение для поддержания обитаемости планеты.

Чтобы воссоздать условия внутреннего ядра, ученые использовали небольшую железную пластину и собрали данные о температуре, давлении и скорости, подвергнув ее воздействию быстро движущегося снаряда. Затем эти данные были переданы в компьютерную модель искусственного интеллекта, которая позволила исследователям масштабировать атомную конфигурацию атомов железа, чтобы имитировать окружающую среду внутри внутреннего ядра.

Понимание динамических процессов и эволюции внутреннего ядра Земли было сложной задачей, но это исследование дает ценную информацию. Он проливает свет на движение атомов во внутреннем ядре и на то, как энергия и тепло генерируются в самом сердце нашей планеты.

Источники: Phys.org.