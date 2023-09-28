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Новое понимание того, как клетки реагируют на стресс

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Новое понимание того, как клетки реагируют на стресс

Исследователи из Weill Cornell Medicine обнаружили важный механизм, с помощью которого клетки реагируют на стресс. Когда клетки подвергаются стрессу от тепла или токсинов, они образуют стрессовые гранулы, подобные каплям компартменты, которые изолируют молекулы информационной РНК (мРНК), предотвращая их трансляцию в белки. Это замедление производства белка позволяет клеткам экономить энергию и сосредоточиться на восстановлении.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Structural & Molecular Biology, показало, что химическая модификация мРНК под названием m6A имеет решающее значение для формирования стрессовых гранул. Исследователи обнаружили, что мРНК, меченная m6A, связывается с белками YTHDF, которые накапливаются в стрессовых гранулах. Исследование также показало, что более длинные мРНК непропорционально присутствуют в стрессовых гранулах, поскольку они имеют более высокий уровень m6A.
Доктор Сами Джаффри, старший автор исследования, объяснил, что m6A играет основную роль в перемещении мРНК в стрессовые гранулы во время клеточного стресса. Исследователи предполагают, что в прошлом более длинные мРНК с большей вероятностью были дисфункциональными или вызывали вирусы. Развитие клеточных путей секвестрации более длинных мРНК в стрессовых гранулах могло возникнуть как способ предотвратить выработку небезопасных белков.
Новое понимание того, как клетки реагируют на стресс, может иметь значение для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и БАС, где этот механизм может быть аномально активным. Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных терапевтических применений воздействия на стрессовые гранулы при этих заболеваниях.
источники:
– «Нокаут Mettl3 и проверка реакции на стресс у MEF M3KO». Структурная и молекулярная биология природы. DOI: 10.1038/s41594-023-01089-2.

By Габриэль Бота

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