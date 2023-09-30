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Новое исследование обнаружило тысячи загадочных «волшебных кругов» по ​​всему миру

ByРоберт Эндрю

сентябрь 30, 2023
Новое исследование обнаружило тысячи загадочных «волшебных кругов» по ​​всему миру

Используя искусственный интеллект, исследователи обнаружили тысячи новых загадочных «волшебных кругов» по ​​всему миру. Эти круговые узоры растительности уже давно очаровывают экспертов и часто встречаются в пустыне Намиб и австралийской глубинке. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предполагает, что это явление может быть более распространенным, чем считалось ранее.

Международная исследовательская группа обучила нейронную сеть, используя более 15,000 263 спутниковых изображений мест в Намибии и Австралии, половина из которых содержала волшебные круги. С помощью этой системы искусственного интеллекта команда проанализировала спутниковые снимки более полумиллиона участков земли, обнаружив круги фей в 15 засушливых районах в 12 странах. Эти недавно обнаруженные пятна существуют в Африке, на Мадагаскаре, в Западной Азии и на юго-западе Австралии, преимущественно в жарких и песчаных регионах, где ежегодно выпадает от XNUMX до XNUMX дюймов осадков.

Несмотря на обширные находки, происхождение этих волшебных кругов остается предметом споров среди экспертов. Некоторые полагают, что их создает деятельность термитов под почвой, в то время как другие полагают, что причиной являются самоорганизующиеся растения. Следовательно, не существует единого мнения по поводу окончательного определения кругов фей, поскольку этот термин остается в значительной степени самопровозглашенным.

Открытие этих новых волшебных кругов вызывает больше вопросов, чем ответов. Соавтор Фернандо Маэстре признает, что их команда не ищет конфликта с кем-либо, признавая, что происхождение этих круговых закономерностей остается загадкой. Для более четкого понимания их формирования необходимы дальнейшие исследования и полевые работы.

Соавтор исследования Эмилио Гирадо предполагает, что различные гипотезы формирования круга фей могут быть верными в зависимости от конкретного места или обстоятельств. Возможно, что в определенных зонах более заметную роль играют различные факторы, например термиты. Тем не менее, необходимы более комплексные исследования, чтобы получить убедительные результаты и пролить свет на интригующие закономерности, демонстрируемые этими волшебными кругами.

источники:
– Труды Национальной академии наук.
- Нью-Йорк Таймс
- CNN
- Newsweek

By Роберт Эндрю

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