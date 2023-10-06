Новое исследование подтверждает, что окаменелым следам в Нью-Мексико более 20,000 XNUMX лет

Ученые сделали революционное открытие в Северной Америке — окаменелые следы, возраст которых составляет от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет. Эта находка указывает на то, что люди существовали на континенте гораздо раньше, чем считалось ранее. Следы были найдены в земле национального парка Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Первоначальное исследование следов было опубликовано в сентябре 2021 года, но оно встретило скептицизм со стороны некоторых представителей археологического сообщества. Чтобы развеять этот скептицизм, исследователи из Геологической службы США (USGS) и другие ученые провели последующее исследование, используя два новых подхода для определения возраста отпечатков.

В своем новом исследовании ученые использовали радиоуглеродный анализ семян растения Ruppia cirrosa, найденного рядом со следами. Однако, поскольку эти растения являются водными и могут удерживать углерод из воды, а не из воздуха, оценка возраста могла быть неточной. Чтобы установить более точную датировку, исследователи использовали радиоуглеродный анализ пыльцы хвойных деревьев, которая поступает от растений на суше и также обнаруживается в тех же слоях, что и семена.

Команда выделила 75,000 21,500 пыльцевых зерен из того же слоя и обнаружила, что их возраст статистически идентичен возрасту семян Ruppia cirrosa. Кроме того, они протестировали зерна кварца, найденные в следах, с помощью оптически стимулированной люминесценции, которая определила минимальный возраст около 21,000 23,000 лет. Учитывая эти многочисленные доказательства, подтверждающие возрастной диапазон от XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX лет, исследователи утверждают, что их выводы очень надежны.

Это открытие пополнило растущую коллекцию окаменелых человеческих следов в национальном парке Уайт-Сэндс. На протяжении многих лет на этом месте находили следы разных людей, в том числе взрослых, детей и даже малышей. Эти следы дают представление о поведении и передвижениях древних людей, включая свидетельства разделения труда и ношения детей.

Подтверждение возраста этих следов расширяет наше понимание истории человечества в Северной Америке и подчеркивает важность продолжения исследований и исследований в раскрытии тайн нашего прошлого.

источники:

– USGS (Геологическая служба США)

- Служба национальных парков