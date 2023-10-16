Новые данные подтверждают важность древних следов в Нью-Мексико

Недавнее открытие окаменевших следов в Нью-Мексико привлекло внимание археологов и может изменить наше понимание истории человечества. Следы, возраст которых согласно радиоуглеродному датированию оценивается от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет, дают важную информацию о сроках расселения людей в Америке.

Следы, найденные в бассейне Тулароса возле древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс, поначалу были встречены со скептицизмом относительно их возраста. Однако новое исследование предоставило два направления доказательств в поддержку первоначальных дат. Первая линия доказательств включает радиоуглеродное датирование пыльцы хвойных деревьев, что позволяет избежать неточностей, которые могут возникнуть при датировании водных растений. Результаты датирования пыльцы совпали с возрастом сохранившихся семян.

Во второй линии доказательств использовался метод датирования, известный как оптически стимулированная люминесценция, который определял, когда зерна кварца в осадке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Этот метод указал минимальный возраст кварца в 21,500 XNUMX лет, что еще больше подтверждает раннюю хронологию присутствия человека.

Значение этих следов заключается в том, что они отодвигают назад историю расселения людей в Америке. Ранее считалось, что люди прибыли в этот регион после того, как массивные ледниковые щиты перекрыли путь в Северную Америку. Однако обнаружение этих следов позволяет предположить, что люди прибыли даже раньше, чем считалось ранее.

Исследование поднимает вопросы о том, как люди впервые мигрировали в Америку. Остается неясным, прибыли ли первые люди на лодке или пересекли сухопутный мост из Азии. Более того, неясно, совершила ли это путешествие одна или несколько популяций ранних современных людей.

Хотя это исследование проливает свет на эволюцию человека, еще многое предстоит узнать о колонизации Америки. Результаты этого исследования убедительно указывают на присутствие человека во время последнего ледникового максимума, периода, когда большие ледниковые щиты покрывали часть Северной Америки. Это говорит о том, что люди, оставившие эти следы, прибыли гораздо раньше, чем считалось ранее.

В целом, открытие этих древних следов и последующие исследования подтверждают идею о более раннем присутствии человека на Америке. Эта находка важна не только для археологов, но и для понимания миграции человека и адаптации к новой среде обитания. Американские континенты были последним рубежом в глобальном путешествии современного человека, и эти следы дают представление о проблемах и возможностях, с которыми столкнулись наши предки.

[Источники:

– Исследование Кэтлин Спрингер, геолога-исследователя Геологической службы США и соавтора, опубликовано в журнале Science.

– Комментарий Бенте Филиппсена, доцента и эксперта по радиоуглеродному датированию Норвежского университета науки и технологий]