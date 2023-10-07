Сжимающаяся планета: тектонические сдвиги на Меркурии продолжаются, обнаружили ученые

Ученые из Открытого университета в Великобритании сделали важное открытие о планете Меркурий. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что тектонические сдвиги Меркурия, в частности сжатие, продолжаются. Это революционное открытие, поскольку оно подтверждает, что размер планеты все еще меняется.

Команда ученых проанализировала изображения, полученные космическим кораблем НАСА MESSENGER, который вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год. Они наблюдали впадины на поверхности планеты, называемые «грабенами», которые обычно образуются вдоль разломов, когда поверхность планеты растягивается или сжимается. Что бросалось в глаза, так это то, что эти грабены не имели признаков воздействия метеоритов, а это означает, что они были относительно молодыми.

Оценив возраст этих грабенов примерно в 300 миллионов лет, исследователи пришли к выводу, что тепловое сжатие Меркурия, процесс, вызывающий сжатие планеты, началось около 3 миллиардов лет назад. Это свидетельствует о том, что тектоническая активность планеты сохранялась в течение значительного периода.

Хотя это открытие проливает свет на динамичную природу Меркурия, еще многое предстоит узнать. Европейское космическое агентство (ЕКА) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планируют совместную миссию для более детального изучения Меркурия. Миссия должна выйти на орбиту планеты в конце 2025 года, предоставив ценную информацию о сдвиге поверхности планеты.

Это новое исследование расширяет наше понимание геологической истории Меркурия и подчеркивает необходимость дальнейших исследований. Разгадывая тайны планетарной эволюции, ученые могут получить ценную информацию о процессах, формирующих нашу Солнечную систему.

Определения:

– Грабены: впадины, образующиеся вдоль разломов, когда поверхность планеты растягивается или сжимается.

– Тепловое сжатие: процесс, при котором поверхность планеты сжимается по мере охлаждения ее ядра.

источники:

– Открытый университет: исследовательская публикация в журнале Nature.

– НАСА: Данные и изображения миссии MESSENGER.

– Space.com: Информация о будущей совместной миссии ЕКА и JAXA.