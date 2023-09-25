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Научное исследование предполагает, что вымирание человечества неизбежно, даже если прекратить использование ископаемого топлива

ByВики Ставропулу

сентябрь 25, 2023
Научное исследование предполагает, что вымирание человечества неизбежно, даже если прекратить использование ископаемого топлива

Недавнее научное исследование показало, что вымирание человеческого вида неизбежно, даже если мы немедленно прекратим использование ископаемого топлива. Исследование предсказывает формирование нового суперконтинента, известного как Пангея Ультима, в ближайшие 250 миллионов лет.

Исследователи утверждают, что движение тектонических плит и дрейф континентов в конечном итоге объединят все массы суши, что приведет к образованию единого массива суши, похожего на древний суперконтинент Пангея. Это событие будет иметь серьезные последствия для экосистем и климата Земли, что приведет к окончательной гибели человечества.

Несмотря на усилия по сокращению выбросов углекислого газа и переходу на возобновляемые источники энергии, это исследование предполагает, что таких действий будет недостаточно, чтобы предотвратить надвигающееся вымирание. Исследователи подчеркивают важность понимания долгосрочных геологических процессов и их влияния на существование человека.

Хотя формирование Пангеи Ультима является естественным явлением, которое должно было произойти в течение миллионов лет, исследование служит напоминанием о взаимосвязанности систем Земли и ограничениях человеческого вмешательства. Долгосрочное выживание нашего вида зависит от понимания и адаптации к геологическим изменениям, которые находятся вне нашего непосредственного контроля.

Для научных исследований крайне важно продолжать изучать сложную динамику геологических процессов Земли. Эти знания могут помочь в принятии решений и обеспечить устойчивое сосуществование как человеческой, так и нечеловеческой жизни перед лицом неизбежных изменений.

источники:
– Джонатан Чедвик. «Исследования показывают, что мы вымрем, даже если сейчас перестанем сжигать ископаемое топливо». Почта онлайн.

By Вики Ставропулу

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