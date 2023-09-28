Исследование актиновых нитей выявило молекулярный «черный ход» для высвобождения фосфата

Исследователи из Института молекулярной физиологии Макса Планка и Института биофизики Макса Планка добились значительных успехов в понимании механизма высвобождения фосфата из актиновых нитей. Актиновые нити — это важные белковые волокна в клетках, которые регулируют различные клеточные функции, включая движение клеток. Высвобождение фосфата из актиновых нитей инициирует процесс разборки, который имеет решающее значение для движения клеток, но детали этого процесса долго ускользали от ученых.

Используя криогенную электронную микроскопию (крио-ЭМ) и моделирование молекулярной динамики, ученые определили область в актине, которая функционирует как «молекулярный черный ход» для выхода фосфата. Они также обнаружили, что искаженный черный ход позволяет быстрее высвобождать фосфат у мутанта актина, связанного с немалиновой миопатией, тяжелым заболеванием мышц.

Актиновые нити полимеризуются из отдельных актиновых белков и являются частью цитоскелета клетки. Высвобождение фосфата из ядра нити сигнализирует клетке, что нить достаточно старая, чтобы ее можно было разобрать. Предыдущие исследования группы Института молекулярной физиологии Макса Планка привели к новаторским публикациям в области актина, которые заложили основу для этого исследования.

Исследователи определили крио-ЭМ структуры актиновых нитей в разных состояниях с высоким разрешением и не обнаружили в актине ни одного отверстия или двери, через которую мог бы выйти фосфат. Это привело их к выдвижению гипотезы о существовании мгновенного бэкдора, который открывается для высвобождения фосфата, а затем снова быстро закрывается.

Благодаря междисциплинарному подходу, включающему крио-ЭМ, молекулярно-динамическое моделирование и мутационный анализ, исследователи смогли определить молекулярные механизмы высвобождения фосфата как из конца, так и из ядра нити. Они обнаружили, что после расщепления фосфата задняя дверь остается преимущественно закрытой, а затем ненадолго открывается, позволяя фосфату выйти.

Мутант актина, проанализированный в этом исследовании, названный N111S, связан с немалиновой миопатией и имеет открытую заднюю дверь, что приводит к более быстрому высвобождению фосфата. Исследователи предполагают, что это сверхбыстрое высвобождение может способствовать патофизиологии заболевания.

Исследование открывает двери для дальнейших исследований динамического цикла сборки актина в клетках и заболеваний, связанных с дефектной организацией актина. Будущие исследования будут направлены на то, чтобы выяснить, как высвобождение фосфата контролируется внутри клетки, и роль белков, которые связываются с актином в этом процессе. Кроме того, исследование открывает путь к изучению других мутаций актина, связанных с заболеваниями, что потенциально может привести к разработке новых терапевтических стратегий.

Источник: Общество Макса Планка.