Ученые обнаружили репозиционирование центромер в геноме сои

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук, пролило свет на феномен репозиционирования центромер в геноме сои. Репозиция центромер включает образование новых центромер в разных местах хромосом без изменения генетических последовательностей. Известно, что этот процесс играет решающую роль в эволюции генома и видообразовании млекопитающих.

В своем исследовании ученые проанализировали структуры центромер 27 образцов сои, включая дикую сою, местные сорта и сорта. Используя данные CENH3-ChIP-seq, они идентифицировали два новых сателлита центромеры, связанных с хромосомой 1, выявив значительные перестройки в структурах центромеры этой хромосомы у разных образцов. Исследователи наблюдали высокую частоту репозиции центромер на 14 из 20 хромосом, при этом многие из вновь образованных центромер располагались вблизи нативных центромер.

Исследователи также провели эксперименты по гибридизации, скрещивая два образца с несовпадающими центромерами. Результаты показали, что значительная часть центромер в последующем поколении претерпела изменения как в размере, так и в положении по сравнению с их родительскими аналогами. Это подчеркивает роль сателлитов центромер в организации и стабильности центромер.

Это новаторское исследование не только раскрывает широко распространенный феномен изменения положения центромер в геноме сои, но также подчеркивает важность сателлитов центромер в контроле положения центромер и поддержке их критических функций. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию эволюции генома сои и имеют значение для областей генетики и биологии развития.

источники:

Ян Лю и др., Панцентромера выявляет широко распространенное изменение положения центромеры в геномах сои, Труды Национальной академии наук (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

Китайская академия наук

Phys.org