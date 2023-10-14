Новый взгляд на эволюцию: секвенирование генома исторических образцов плодовых мух

Инновационное исследование, опубликованное в журнале PLoS Biology, пролило свет на эволюцию обыкновенной плодовой мушки Drosophila melanogaster путем анализа геномов исторических образцов, датируемых 100–200 годами ранее. Это исследование, ставшее возможным благодаря достижениям в технологии секвенирования генома, открывает уникальное окно в адаптивные и демографические изменения, которые испытал этот вид во время его заселения Северной Европы и быстрого расширения человеческой деятельности.

В отличие от любого предыдущего исследования такого рода, это исследование углубляется в вариации генома мелких видов животных, предоставляя ценную информацию об истории эволюции плодовой мухи. Сравнивая современные геномы с геномами исторических музейных образцов, ученые обнаружили множество генетических изменений, произошедших на протяжении тысяч поколений.

Одним из важных результатов исследования является появление гена Cyp6g1, который придает устойчивость к пестициду ДДТ. Сравнивая ДНК образцов 1930-х годов с ДНК современных плодовых мух, исследователи обнаружили заметное увеличение частоты этого гена. Кроме того, исследование показало, что ген Ahcy сыграл решающую роль в адаптации мух XIX века к более низким температурам и более коротким дням в условиях высоких широт.

Секвенирование генома музейных образцов также поставило под сомнение предыдущие предположения об определенных генах. Например, ген ChKov1, который, как считалось, был связан с устойчивостью к пестицидам, возник задолго до создания соответствующих инсектицидов. Кроме того, было обнаружено, что этот ген придает устойчивость к сигма-вирусу — открытие, датируемое более 200 лет назад.

Эти результаты не только дают ценную информацию о генетической истории обыкновенной плодовой мухи, но и демонстрируют потенциал секвенирования генома в изучении давно умерших организмов. В частности, музейные коллекции открывают огромные возможности для генетических исследований. Имея доступ к историческим образцам, ученые могут раскрыть скрытые тайны эволюции и разгадать сложные взаимодействия между генами и окружающей средой.

В целом, это исследование подчеркивает силу геномного анализа и его потенциал изменить наше понимание эволюции. Выявляя генетические изменения, произошедшие у обыкновенной плодовой мухи за последние два столетия, исследователи получают ценную информацию о механизмах адаптации и влиянии человеческой деятельности на генетические вариации.

Справочник журнала:

Шпак М., Ганави Х.Р., Ланге Дж.Д., Пул Дж.Э., Стенсмир М.С. (2023) Геномы исторических образцов Drosophila melanogaster освещают адаптивные и демографические изменения на протяжении более чем 200 лет эволюции. PLoS Biol 21(10): e3002333. DOI: 10.1371/journal.pbio.3002333.