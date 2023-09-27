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Ученые НАСА обнаружили темный порошок и мусор в контейнере для образцов OSIRIS-REx

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Ученые НАСА обнаружили темный порошок и мусор в контейнере для образцов OSIRIS-REx

Ученые НАСА сделали захватывающее открытие после открытия контейнера для возврата образцов с космического корабля OSIRIS-REx, который недавно приземлился в пустыне штата Юта. Сняв крышку, они обнаружили черную пыль и обломки околоземного астероида Бенну.

Контейнер был доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где находится самая большая коллекция астроматериалов в мире. Эксперты центра аккуратно разберут механизм сбора проб Touch and Go (TAGSAM), чтобы получить доступ к находящейся внутри большой выборке.

В Центре Джонсона создана новая лаборатория, посвященная миссии OSIRIS-REx. Внутри перчаточного ящика ученые сняли алюминиевую крышку, открыв доступ к палубе авионики, где были обнаружены пыль и мусор.

После отделения от канистры TAGSAM будет помещен в герметичный транспортный контейнер для поддержания азотной среды. Эта мера предосторожности поможет сохранить целостность образца в процессе разборки, которую можно ускорить путем переноса TAGSAM в другой перчаточный бокс.

Особое внимание уделяется предотвращению любого риска загрязнения при работе с пробой. Ученые и инженеры НАСА в Джонсоне совместно работают над процессом разборки, который планируется представить публике в прямой трансляции 11 октября.

Космический корабль OSIRIS-REx успешно извлек капсулу для возврата образцов, содержащую часть астероида Бенну. После миссии по восстановлению капсула была обнаружена и доставлена ​​обратно на Землю. Во время спуска капсула выдержала температуру до 2,760°C, что потребовало периода ожидания, чтобы она остыла.

Предполагаемый вес образца составляет примерно 8.8 унций (250 граммов) камней и почвы с астероида Бенну. НАСА считает, что эти древние материалы могут действовать как капсула времени, позволяя лучше понять ранние дни нашей Солнечной системы и формирование планет.

Миссия OSIRIS-REx, начавшаяся в 2016 году, является первой попыткой НАСА вернуть образец астероида из космоса. Космический корабль является частью программы «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность и исследование реголита». Ранее Япония успешно собрала образцы с двух миссий на астероиды.

Для получения дополнительной информации об астероиде Бенну и миссии OSIRIS-REx посетите официальный сайт НАСА.

источники:
– Космический центр НАСА имени Джонсона
- НАСА Астроматериалы

By Вики Ставропулу

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