Тасманский тигр: исследователи успешно восстановили РНК вымерших видов

Совершив крупный прорыв, ученые успешно извлекли РНК из сохранившихся образцов тасманского тигра, вымершего сумчатого животного, датируемого 1891 годом. Это первый раз, когда РНК, менее стабильный генетический материал, чем ДНК, была извлечена из вымершего вида. Образцы хранились в музее в Стокгольме, Швеция.

Восстановление РНК из образцов тасманского тигра дает ценную информацию о биологии и метаболизме этих вымерших животных. Секвенирование РНК предоставляет информацию о наборе генов и активности генов, которые необходимы для понимания черт и характеристик вымерших видов.

Ранее ДНК успешно извлекалась из древних организмов, но это исследование демонстрирует потенциал восстановления РНК из вымерших видов. Сохранение образцов тасманского тигра, несмотря на то, что они хранились при комнатной температуре в шкафу, ставит под сомнение предположение о том, что РНК быстро деградирует в таких условиях. Это открытие открывает новые возможности для изучения и воссоздания вымерших видов.

Помимо важности для понимания вымерших видов, способность восстанавливать РНК древних вирусов может помочь в изучении прошлых пандемий. РНК играет решающую роль в передаче генетической информации, полученной от ДНК, обеспечивая синтез белков и регуляцию клеточного метаболизма.

Тасманийский тигр, также известный как тилацин, был хищником на территории Австралии и близлежащих островов, пока деятельность человека не привела его к исчезновению. Прибытие людей в Австралию около 50,000 18 лет назад, за которым последовала европейская колонизация в 1936 веке, привело к сокращению популяции и, в конечном итоге, к исчезновению тасманского тигра. Их объявили угрозой для домашнего скота, за их голову назначили награду. Последний известный тасманский тигр умер в неволе в XNUMX году.

Усилия по «воскрешению» некоторых видов, в том числе тасманского тигра, были предприняты частными инициативами. Хотя воссоздание вымерших видов из живых родственников представляет собой сложную задачу, это исследование подчеркивает важность дальнейших исследований биологии вымерших животных.

источники:

- Reuters