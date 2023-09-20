Ученые успешно извлекли РНК из вымершего тасманского тигра – что дальше?

В сентябре 2023 года ученые совершили крупный прорыв, успешно извлекая РНК из тасманийского тигра, вымершего существа. Выделенная РНК была взята из образца возрастом более 130 лет, который в настоящее время хранится в Шведском музее естественной истории. Это революционное открытие предоставило генетикам ценную информацию о том, как функционировали гены этого вымершего животного. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Genome Research.

Тасманийский тигр, также известный как тилацин, был плотоядным сумчатым животным, которое когда-то бродило по Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. Точная причина его исчезновения остается неизвестной, но считается, что значительную роль сыграло преследование человека. Последний известный тилацин по имени Бенджамин умер в неволе в 1936 году.

Хотя основное внимание в исследованиях уделялось не клонированию вымерших видов, способность извлекать, анализировать и секвенировать старые РНК открывает возможности для воссоздания вымерших видов в будущем. Генетик Эмилио Мармол Санчес, ведущий автор исследования, выступает за дополнительные исследования биологии этих вымерших животных. Однако процесс воссоздания вымершего вида посредством редактирования генов ныне живущих родственников животных сложен и требует много времени.

Возглавляет усилия по возрождению тилацина профессор Эндрю Паск из Мельбурнского университета. Он заявил, что открытие РНК в старых музеях и древних образцах добавляет значительную глубину нашему пониманию биологии вымерших животных. Процесс воскрешения включает редактирование ДНК ближайшего живого родственника вымершего вида, создание эмбрионов с измененными геномами и поиск подходящей суррогатной матери для потомства. Хотя по состоянию на 20 год были секвенированы геномы примерно 2022 вымерших видов, ни один из этих видов не был успешно воссоздан.

Клонирование — аналогичный процесс, который можно будет рассмотреть после успешного воскрешения вида. Однако в настоящее время основное внимание уделяется использованию генетического восстановления, а не клонированию. Клонирование включает перенос ДНК из соматической клетки в яйцеклетку, из которой удалено ядро ​​и ДНК, которая затем развивается в эмбрион. Затем эмбрион имплантируют суррогатной матери, чтобы вырастить живую копию вымершего вида.

В заключение отметим, что успешное извлечение РНК из тасманского тигра открывает новые возможности для генетических исследований и потенциального воскрешения вымерших видов. Хотя процесс воссоздания вымершего вида сложен и труден, ученые расширяют границы знаний в этой области. В будущем может появиться возможность увидеть, как давно потерянные виды снова ходят по Земле.

источники:

- CNN

– Австралийский музей

- Reuters

- Национальная география