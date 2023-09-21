Новое исследование извлекает РНК из вымершего тасманского тигра

В ходе новаторского эксперимента ученые успешно извлекли рибонуклеиновую кислоту (РНК) из сохранившейся кожи и мышц вымершего тасманийского тигра, также известного как тилацин. Это знаменует собой первое в истории обнаружение РНК у вымерших видов, открывающее возможности для изучения генетики и биологии вымерших видов.

РНК, как и ДНК, несет генетическую информацию и играет жизненно важную роль в синтезе белка и регуляции клеточного метаболизма. Секвенируя РНК тасманского тигра, ученые могут получить представление о биологии и регулировании метаболизма этих древних существ.

Останки тасманского тигра, использованные в исследовании, с 1891 года хранились в музее в Стокгольме. Исследователи были удивлены, обнаружив, что РНК может сохраняться так долго в таких условиях, как комнатная температура. Останки находились в состоянии полумумификации: кожа, мышцы и кости сохранились, а внутренние органы были утрачены.

Тасманийский тигр был высшим хищником, который когда-то бродил по австралийскому континенту. Сокращение населения было в первую очередь связано с деятельностью человека, включая прибытие европейских колонизаторов в 18 веке. К 1930-м годам этот вид вымер, а последний известный тасманский тигр умер в тасманском зоопарке в 1936 году.

Хотя ведутся споры о возможности воссоздания вымерших видов с помощью редактирования генов, это исследование подчеркивает важность дальнейших исследований биологии этих вымерших животных. Понимание генетической структуры и функционирования вымерших видов может дать ценную информацию об их экологии, эволюции и факторах, которые привели к их исчезновению. Кроме того, способность извлекать и изучать РНК из вымерших видов может помочь в расшифровке причин прошлых пандемий и потенциально способствовать усилиям, направленным на сохранение исчезающих видов.

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– Статья: Индия сегодня