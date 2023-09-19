Исследователи извлекли РНК из вымершего тасманского тигра

Учёным впервые удалось извлечь РНК из вымершего вида. Тилацин, также известный как тасманский тигр, был плотоядным сумчатым животным, вымершим в 1936 году. Группе исследователей из Стокгольмского университета и Центра палеогенетики в Стокгольме удалось восстановить РНК из 130-летнего экземпляра тилацина в Стокгольмском заповеднике. Музей естественной истории.

РНК (рибонуклеиновая кислота) — это молекула, которая играет решающую роль в синтезе белка и несет генетический материал в некоторых вирусах. Исследователям удалось секвенировать РНК из кожи и тканей скелетных мышц образца тилацина. Этот прорыв позволяет ученым изучить биологию и метаболизм клеток тасманского тигра до его исчезновения.

Тилацин подвергся чрезмерной охоте и был обвинен в убийстве домашнего скота на Тасмании, что привело к его исчезновению. Утрата среды обитания и завезенные болезни также способствовали его гибели. Недавние усилия компании Colossal Biosciences по воскрешению вида направлены на создание прокси-вида тилацина и возвращение его в первоначальную среду обитания. Однако исследование РНК, проведенное командой Стокгольмского университета, не было сосредоточено на воскрешении вида.

Возможность восстанавливать РНК вымерших видов открывает возможности для дальнейших исследований. Ученые, возможно, смогут восстановить РНК других вымерших животных и даже древних вирусов, хранящихся в музейных коллекциях. Это могло бы дать представление об эволюции вирусов и способствовать развитию технологий редактирования генов, экстракорпорального оплодотворения и компьютерного анализа генетических данных.

В изучении древней ДНК за последние годы достигнут значительный прогресс, и восстановление РНК вымерших видов может проложить путь к дальнейшим открытиям. Поскольку в музеях размещено множество вымерших существ, извлечение РНК из других видов вскоре может стать реальностью.

источники:

– Гизмодо: [URL]

– Национальный музей Австралии: [URL]

– Стокгольмский университет: [URL]