Расшифровка генетических тайн вымершего вида: анализ РНК тасманского тигра

Генетики сделали революционное открытие, выделив и расшифровав молекулы РНК у 130-летнего экземпляра тасманского тигра. Это первый случай, когда РНК была получена у вымершего животного. Генетический материал был получен из экземпляра из коллекции Шведского музея естественной истории. Результаты, опубликованные в научном журнале Genome Research, проливают свет на то, как функционируют гены давно исчезнувшего тасманского тигра.

Тасманский тигр, или тилацин, был сумчатым хищником, который исчез примерно 2,000 лет назад, за исключением популяции на Тасмании, которая позже была истреблена охотой. Ведущий автор исследования Эмилио Мармол Санчес заявил, что, хотя повторное введение этого вида не было целью исследования, более глубокое понимание генетического состава тасманского тигра могло бы помочь усилиям по воскрешению животного.

Эндрю Паск, возглавляющий Исследовательскую лабораторию комплексного генетического восстановления тилацина, назвал исследование новаторским, поскольку оно демонстрирует, что РНК можно извлечь из старых музеев и древних образцов. Это открытие расширит понимание учеными биологии вымерших животных и улучшит реконструкцию вымерших геномов.

В отличие от ДНК, РНК представляет собой временную копию участка ДНК и более хрупка и быстро разрушается. Раньше считалось, что РНК не сохраняется со временем. Однако в 2019 году исследователи секвенировали РНК из кожи 14,300 XNUMX-летнего волка, сохранившейся в вечной мерзлоте. Нынешнее исследование также подтверждает возможность извлечения РНК у вымерших животных, а будущие усилия направлены на восстановление РНК у видов, исчезнувших гораздо раньше, таких как шерстистый мамонт.

Исследовательская группа успешно секвенировала РНК из кожи и тканей скелетных мышц тасманского тигра, идентифицировав специфичные для тилацина гены. Эта информация формирует транскриптом животного, аналогичный геному, хранящемуся в ДНК. Понимание РНК позволяет ученым получить более полное представление о биологии животных. Мармол Санчес использует аналогию с городом, где каждый ресторан имеет доступ к одной гигантской книге рецептов (ДНК), но именно РНК позволяет каждому ресторану создавать отдельные блюда. Анализируя РНК, ученые могут раскрыть сложную биологию и метаболизм внутри клеток.

Этот прорыв в расшифровке генетических тайн вымерших видов открывает новые возможности для изучения древней ДНК и понимания сложной работы давно потерянных существ.

источники:

– CNN – Генетики расшифровывают РНК вымершего тасманского тигра, согласно новому исследованию (источник удален)

– Исследование генома – сохранение РНК в тканях сумчатых: тестовый пример на тасманском тигре (источник удален)