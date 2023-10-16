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Ученые реконструировали поврежденный череп вымершей обезьяны, чтобы лучше понять эволюцию лица большой обезьяны

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Ученые реконструировали поврежденный череп вымершей обезьяны, чтобы лучше понять эволюцию лица большой обезьяны

Недавнее исследование, проведенное учеными из Американского музея естественной истории, Бруклинского колледжа и Каталонского института палеонтологии Микелем Крузафонтом, реконструировало череп обезьяны, жившей примерно 12 миллионов лет назад. Вид Pierolapithecus catalaunicus играет важную роль в понимании эволюции человекообразных обезьян и человека. Команда опубликовала свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pierolapithecus catalaunicus, впервые описанный в 2004 году, принадлежал к группе вымерших видов обезьян, населявших Европу 15–7 миллионов лет назад. Этот вид особенно ценен для понимания эволюции гоминид, поскольку существует редкое сочетание черепа и частичного скелета одного и того же человека.

Чтобы точно поместить пиеролапитека на генеалогическое древо гоминид и получить представление о его биологии и движении, ученые сосредоточились на черепе и зубах, которые имеют решающее значение в определении эволюционных взаимоотношений ископаемых видов. Однако поврежденное состояние черепа Pierolapithecus привело к спорам о его месте в эволюционной линии.

Пытаясь найти ответы, исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы виртуально восстановить поврежденный череп, и сравнили его с другими видами приматов. Они также создали эволюционные модели для изучения развития ключевых особенностей строения лица обезьян. Анализ показал, что Pierolapithecus имеет сходство формы и размера лица как с окаменевшими, так и с ныне живущими человекообразными обезьянами. Однако он также обладает отчетливыми чертами лица, не встречающимися у других обезьян среднего миоцена. Эти находки позволяют предположить, что пьеролапитек может представлять собой одного из самых ранних представителей семейства человекообразных обезьян и человека.

Эволюционное моделирование исследования показало, что череп Pierolapithecus очень похож на предковую форму, от которой произошли современные человекообразные обезьяны и люди. Напротив, гиббоны и сиаманги, известные как «малые обезьяны», по-видимому, подверглись уменьшению размеров в результате вторичного развития.

Это исследование проливает свет на историю эволюции человекообразных обезьян и людей, предоставляя ценную информацию об адаптациях и характеристиках, возникших на протяжении миллионов лет. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию нашего собственного биологического наследия и мозаичной природы эволюции гоминид.

источники:
– Пью, Келси Д. и др. «Реконструированный череп пиеролапитека и эволюция лица человекообразных обезьян». Труды Национальной академии наук (2023). DOI: 10.1073/pnas.2218778120.
– Предоставлено Американским музеем естественной истории.
– Цитата: Ученые реконструируют поврежденный череп вымершей обезьяны, чтобы лучше понять эволюцию лица великой обезьяны. Получено 16 октября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-10-scientists-reconstruct-extinct-ape-skull.html.

By Мамфо Брешиа

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