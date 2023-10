Ученые реконструировали поврежденный череп вымершей обезьяны, чтобы лучше понять эволюцию лица большой обезьяны

By

Недавнее исследование, проведенное учеными из Американского музея естественной истории, Бруклинского колледжа и Каталонского института палеонтологии Микелем Крузафонтом, реконструировало череп обезьяны, жившей примерно 12 миллионов лет назад. Вид Pierolapithecus catalaunicus играет важную роль в понимании эволюции человекообразных обезьян и человека. Команда опубликовала свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pierolapithecus catalaunicus, впервые описанный в 2004 году, принадлежал к группе вымерших видов обезьян, населявших Европу 15–7 миллионов лет назад. Этот вид особенно ценен для понимания эволюции гоминид, поскольку существует редкое сочетание черепа и частичного скелета одного и того же человека.

Чтобы точно поместить пиеролапитека на генеалогическое древо гоминид и получить представление о его биологии и движении, ученые сосредоточились на черепе и зубах, которые имеют решающее значение в определении эволюционных взаимоотношений ископаемых видов. Однако поврежденное состояние черепа Pierolapithecus привело к спорам о его месте в эволюционной линии.

Пытаясь найти ответы, исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы виртуально восстановить поврежденный череп, и сравнили его с другими видами приматов. Они также создали эволюционные модели для изучения развития ключевых особенностей строения лица обезьян. Анализ показал, что Pierolapithecus имеет сходство формы и размера лица как с окаменевшими, так и с ныне живущими человекообразными обезьянами. Однако он также обладает отчетливыми чертами лица, не встречающимися у других обезьян среднего миоцена. Эти находки позволяют предположить, что пьеролапитек может представлять собой одного из самых ранних представителей семейства человекообразных обезьян и человека.

Эволюционное моделирование исследования показало, что череп Pierolapithecus очень похож на предковую форму, от которой произошли современные человекообразные обезьяны и люди. Напротив, гиббоны и сиаманги, известные как «малые обезьяны», по-видимому, подверглись уменьшению размеров в результате вторичного развития.

Это исследование проливает свет на историю эволюции человекообразных обезьян и людей, предоставляя ценную информацию об адаптациях и характеристиках, возникших на протяжении миллионов лет. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию нашего собственного биологического наследия и мозаичной природы эволюции гоминид.

