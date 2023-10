Pierolapithecus Cranium раскрывает информацию о внешнем виде и эволюционном размещении вымерших обезьян

By

Команда палеоантропологов реконструировала лицо Pierolapithecus catalaunicus, вымершей обезьяны, используя единственный известный череп. Эта реконструкция проливает свет на внешний вид обезьяны и ее место в генеалогическом древе гоминид. Ископаемый череп возрастом 12 миллионов лет был найден вместе с другими вымершими обезьянами, дриопитеками и анойапитеками, на свалке недалеко от Барселоны, Испания.

Чтобы лучше понять характеристики пьеролапитека и сравнить его с другими гоминидами, команда провела компьютерную томографию ископаемого черепа и практически реконструировала его. Это исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает важность особенностей черепа и зубов в определении эволюционных взаимоотношений между видами.

Способность пиеролапитека принимать вертикальное положение предполагает его способность перемещаться между кронами деревьев и висеть на ветвях - черта, присущая многим гоминидам. Однако фрагментированный и искаженный характер летописи окаменелостей затрудняет точное отнесение пьеролапитеков к генеалогическому древу гоминид.

Сравнивая практически реконструированный череп пиеролапитека с другими известными гоминидами, команда выявила сходство по форме и размеру как с вымершими, так и с ныне существующими человекообразными обезьянами. Эволюционное моделирование, основанное на этих характеристиках, позволило исследователям определить некоторые черты лица последнего общего предка гоминид, который имеет многие общие черты с пиеролапитеками.

Недавно реконструированный череп дает ценную информацию о загадочном предке, лежащем у истоков генеалогического древа гоминид. По мере того, как обнаруживается все больше окаменелостей и используются передовые методы визуализации, наше понимание нашего эволюционного происхождения продолжает расти.

