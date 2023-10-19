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Наука

Астрономы обнаружили мощный выброс энергии из глубин Вселенной

ByГабриэль Бота

Октябрь 19, 2023
Астрономы обнаружили мощный выброс энергии из глубин Вселенной

Астрономы обнаружили быстрый радиовсплеск, самый далекий из когда-либо наблюдавшихся в своем роде, который пролетел восемь миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Эти всплески интенсивной энергии, длящиеся всего миллисекунды, имеют происхождение, которое до сих пор до конца не изучено. Недавно обнаруженный взрыв, судя по всему, исходит от небольшой группы сливающихся галактик, что подтверждает существующие теории об их источнике. Однако интенсивность всплеска бросает вызов пониманию учеными того, как они излучаются.

Исследователи полагают, что быстрые радиовсплески могут дать ценную информацию о тайнах Вселенной. Изучая эти всплески, ученые надеются определить количество материи, или «нормальной материи», существующей во Вселенной. В настоящее время попытки измерить эту неуловимую материю дали противоречивые результаты. Считается, что эта материя может скрываться в пространстве между галактиками, но она слишком горячая и рассеянная, чтобы ее можно было обнаружить обычными методами. С другой стороны, быстрые радиовсплески могут обнаружить этот ионизированный материал и стать средством его измерения.

Открытие этого мощного всплеска было сделано с помощью телескопа в Японии. Дополнительные телескопы были использованы для проверки находки и сбора дополнительной информации о ней. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Хотя причина быстрых радиовсплесков остается неизвестной, ученые надеются, что будущие исследования прольют свет на их происхождение и помогут разгадать тайны Вселенной.

источники:
– «Мощная вспышка света, созданная в глубинах Вселенной» – The Independent

By Габриэль Бота

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