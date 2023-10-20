Самый мощный и далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо обнаруженных

Недавно ученые обнаружили мощный всплеск энергии, известный как быстрый радиовсплеск (FRB), исходящий из глубин Вселенной. Этот конкретный взрыв не только самый далекий из когда-либо наблюдавшихся, но и невероятно мощный. Чтобы взрыв дошел до Земли, потребовалось около восьми миллиардов лет. Менее чем за секунду он выпустил такое же количество энергии, которое Солнце излучает за более чем 30 лет.

Быстрые радиовсплески — это интенсивные всплески энергии, которые происходят в космосе, и их точное происхождение до сих пор неизвестно. Некоторые объяснения включают внеземные технологии или нейтронные звезды. Однако этот недавно обнаруженный взрыв, по-видимому, исходит от небольшой группы сливающихся галактик, что согласуется с текущими теориями об их источниках. Удивительная интенсивность всплесков бросает вызов нашему нынешнему пониманию того, как они излучаются.

Способность обнаруживать и изучать быстрые радиовсплески имеет огромный потенциал для ответа на фундаментальные вопросы о космосе. Эти всплески могут помочь в определении фактического веса Вселенной. Это запутанное исследование, которое до сих пор не дало убедительных результатов. Исследователи полагают, что недостающая материя во Вселенной, составляющая более половины того, что там должно быть, может скрываться в пространстве между галактиками. Обнаружив ионизированный материал, быстрые радиовсплески позволяют получить представление о количестве вещества, присутствующего в межгалактических регионах.

Недавний взрыв первоначально был замечен с помощью телескопа в Японии, а затем подробно изучен с помощью других телескопов. Австралийский следопыт с решеткой на квадратный километр (ASKAP) позволил ученым точно определить источник взрыва. Дальнейшие исследования с использованием Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили показали, что исходная галактика старше и дальше, чем любой другой источник FRB, обнаруженный на сегодняшний день, и, вероятно, расположена в небольшой группе сливающихся галактик.

Это революционное открытие описано в статье под названием «Светящийся быстрый радиовсплеск, который исследует Вселенную при красном смещении 1», опубликованной в журнале Science.

Источники: Наука, Технологический университет Суинберна.