Галактика M87: взгляд на загадочную черную дыру

Галактика M87, расположенная на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, недавно привлекла внимание ученых и любителей астрономии. В центре этой далекой галактики находится сверхмассивная черная дыра, вошедшая в историю, когда она была запечатлена на первом в истории изображении черной дыры в 2019 году.

Галактика M87, также известная как Мессье 87 или NGC 4486, представляет собой массивную эллиптическую галактику, расположенную в скоплении галактик Девы. Она охватывает около 120,000 6.5 световых лет и содержит миллиарды звезд. Однако самой интригующей особенностью этого галактического гиганта является его сверхмассивная черная дыра, масса которой в XNUMX миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.

Черные дыры — небесные объекты с такой огромной гравитацией, что ничто, даже свет, не может ускользнуть от их хватки. Они образовались из останков массивных звезд, подвергшихся гравитационному коллапсу. Черная дыра в центре галактики M87 является рекордсменом по величине самой большой тени, когда-либо наблюдавшейся, ее диаметр составляет около 38 миллиардов километров.

В 2019 году международная группа ученых из проекта Event Horizon Telescope получила первое изображение черной дыры M87. Изображение позволило заглянуть в загадочную природу черных дыр и подтвердило многие теоретические предсказания об их существовании. Оно показало яркое светящееся кольцо, окружающее темную центральную область, известную как горизонт событий, где гравитация становится бесконечно сильной.

Это революционное изображение не только пролило свет на физические свойства черных дыр, но и послужило свидетельством способности человечества исследовать и понимать тайны Вселенной. Это стало важной вехой в области астрофизики и открыло новые возможности для дальнейших исследований и исследований черных дыр и других космических явлений.

источники:

– Сэм Тонкин, «Галактика M87 находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли и имеет сверхмассивную черную дыру», 29 сентября 2023 г.