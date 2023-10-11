Глицин: перспективный материал для биосовместимого электромеханического оборудования

Согласно недавнему исследованию, пьезоэлектрический эффект, важное свойство генерации электрических зарядов посредством механического напряжения, оказался более эффективным в глицине, чем в обычных кристаллах. Исследователям удалось усилить пьезоэлектрический отклик глицина посредством механической полировки этой аминокислоты.

Ученые полагают, что этот прогресс в пьезоэлектрической реакции глицина имеет решающее значение для разработки небольшого биосовместимого электромеханического оборудования. Создание микро- и наноэлектрических устройств, совместимых с организмом человека, является значительным прорывом в высокотехнологичной медицине.

Исследования показали, что электрическая стимуляция, нацеленная на клетки, может ускорить заживление ран. Кроме того, интеграция электрических элементов в различные имплантаты улучшает их управляемость. В настоящее время при разработке такой электроники производители используют полимеры и биокомпозиты, аналогичные тканям человека. Однако материалы, которые очень напоминают биологию человека, состоят из соединений, преимущественно встречающихся в организме человека.

Глицин, например, представляет собой основную аминокислоту, которая действует как нейромедиатор в центральной нервной системе и присутствует во многих белках. Когда глицин находится в твердом состоянии, он образует кристаллы с различной внутренней структурой. Некоторые кристаллические твердые тела обладают пьезоэлектрическим эффектом. Заряженные частицы способны двигаться при более высоких температурах — явление, известное как сегнетоэлектричество. Это свойство особенно выгодно при разработке биосовместимого электромеханического оборудования.

Результаты исследований показывают, что глицин имеет большой потенциал в области биомедицинской инженерии. Используя улучшенный пьезоэлектрический отклик этой аминокислоты, ученые могут еще больше улучшить функциональность и биосовместимость миниатюрных электрических устройств и имплантатов.

источники:

– Спутник

– Исследование, упомянутое в статье.