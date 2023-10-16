Ученые предлагают новый закон природы: эволюция как универсальный процесс

Группа ученых и философов предложила новый закон природы, развивающий теорию эволюции британского натуралиста Чарльза Дарвина. Закон, получивший название «закон увеличения функциональной информации», гласит, что сложные природные системы развиваются до состояний большей структурированности, разнообразия и сложности. Это явление происходит не только в биологической эволюции, но и на уровне атомов, минералов, планетных атмосфер, планет и звезд.

Закон предполагает, что развивающиеся системы, как живые, так и неживые, формируются из множества взаимодействующих строительных блоков и подвергаются процессам, которые генерируют различные конфигурации. Эволюция происходит, когда эти конфигурации выбираются для полезных функций. Концепция отбора в этом контексте включает в себя способность выживать, устойчивый характер активных процессов и появление новых характеристик в результате адаптации к конкретной среде.

Значение этого закона заключается в том, что он дает новый взгляд на то, почему различные системы во Вселенной развиваются именно так, как они. Это также потенциально может позволить сделать прогнозы о развитии незнакомых систем, таких как органическая химия на Титане, спутнике Сатурна, и пролить свет на возможность внеземной жизни.

В сфере звезд закон увеличения функциональной информации объясняет, как два основных элемента, водород и гелий, сформировали первое поколение звезд. Благодаря термоядерному синтезу эти звезды синтезировали более тяжелые элементы, такие как углерод, азот и кислород. Последующие поколения звезд создали еще больше элементов. На Земле этот закон объясняет усложнение живых организмов, включая такие важные вехи, как возникновение многоклеточной жизни.

Закон подчеркивает, что природа отдает предпочтение функциональным конфигурациям среди бесчисленных триллионов возможных расположений атомов или молекул. Эти функциональные конфигурации могут проявляться в виде стабильных минеральных кристаллов, динамических звездных структур или полезных свойств живых организмов. Такие черты, как плавание, ходьба, полет и увеличенный размер мозга, являются примерами новых характеристик, возникших в процессе эволюции.

Предложение этого нового закона расширяет наше понимание эволюции как универсального процесса. Выявляя общие закономерности изменений и увеличивая сложность различных систем, это позволяет нам исследовать фундаментальные принципы, лежащие в основе разнообразия космоса.

источники:

- Статья Уилла Данэма в Reuters.

– Известия Национальной академии наук (журнал)