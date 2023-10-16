Новый закон природы: эволюция применима к сложным системам всех масштабов

Ученые и философы предложили новый закон природы, который расширяет теорию биологической эволюции Чарльза Дарвина. Этот закон предполагает, что эволюция не ограничивается биологическими видами, а представляет собой явление, которое происходит на всех уровнях сложности в мире природы. Закон, известный как «закон увеличения функциональной информации», гласит, что сложные системы, как живые, так и неживые, со временем развиваются в сторону большего разнообразия и формирования структур.

Закон предполагает, что развивающиеся системы, будь то атомы, минералы, планеты или звезды, состоят из взаимодействующих строительных блоков. Эти системы подвергаются таким процессам, как клеточная мутация, которые генерируют множество различных конфигураций. Эволюция происходит, когда эти конфигурации подвергаются отбору для выполнения полезных функций. По сути, природа отдает предпочтение тем конфигурациям, которые обладают определенной функциональностью.

Этот закон открывает новый взгляд на разнообразие и сложность Вселенной. Хотя существуют хорошо документированные законы, объясняющие силы, движения, гравитацию и электричество, они не объясняют растущее разнообразие и сложность, наблюдаемую на атомном, молекулярном и минеральном уровнях. Например, звезды, которые изначально состояли только из водорода и гелия, создали более тяжелые элементы посредством термоядерного синтеза. Последующие поколения звезд образовались из остатков предыдущего поколения и создали еще больше элементов.

Этот новый закон природы также предлагает три универсальные концепции отбора: способность выживать, выносливость активных процессов и появление новых характеристик в результате адаптации к окружающей среде. Примеры этого «нового поколения» в биологической сфере включают развитие у организмов способностей плавать, ходить, летать и мыслить. Понимание этого закона могло бы дать представление о развитии незнакомых систем, таких как органическая химия на Титане, спутнике Сатурна, и пролить свет на потенциальное существование внеземной жизни.

источники:

– Институт Карнеги по науке

– Труды Национальной академии наук.