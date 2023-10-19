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Наука

Ученые предлагают сверхяркие источники света на основе квазичастиц

ByМамфо Брешиа

Октябрь 19, 2023
Ученые предлагают сверхяркие источники света на основе квазичастиц

Ученые из Высшего технического института (IST) в Португалии, Рочестерского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Laboratoire d'Optique Appliquée во Франции опубликовали в журнале Nature Photonics исследование, в котором предлагают использовать квазичастицы для создания сверхярких источники света. Эти квазичастицы, образованные в результате синхронного движения множества электронов, обладают уникальными свойствами, которые позволяют им двигаться с любой скоростью, даже быстрее скорости света, и выдерживать мощные силы.

Квазичастицы обладают способностью двигаться способами, которые запрещены законами физики, управляющими отдельными частицами. Исследователи провели передовое компьютерное моделирование на суперкомпьютерах для изучения свойств квазичастиц в плазме. Они обнаружили многообещающие применения источников света на основе квазичастиц, включая неразрушающую визуализацию для сканирования вирусов, понимание биологических процессов, производство компьютерных чипов и исследование поведения материи в небесных телах.

Предлагаемые источники света на основе квазичастиц имеют ряд преимуществ перед существующими формами, такими как лазеры на свободных электронах. Источники на основе квазичастиц гораздо меньше по размеру и более практичны для лабораторий, больниц и предприятий. Пройдя минимальное расстояние, квазичастицы могут излучать невероятно яркий свет, что потенциально приведет к значительным научным и технологическим достижениям.

Это исследование открывает новые возможности в области радиационной физики и может произвести революцию в источниках света, открывая широкий спектр приложений в различных областях науки и техники.

Источник: Университет Рочестера.

By Мамфо Брешиа

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