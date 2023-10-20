Новый подход к созданию сверхъярких источников света с использованием квазичастиц

Международная группа ученых из Португалии, США и Франции совершает революцию в области радиационной физики, используя уникальные свойства квазичастиц для создания сверхъярких источников света. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Photonics, исследователи предлагают революционную концепцию, которая может привести к разработке источников света, столь же мощных, как существующие технологии, но гораздо меньших по размеру.

Квазичастицы образуются, когда несколько электронов синхронизируют свои движения. В отличие от отдельных частиц, квазичастицы могут двигаться с любой скоростью, в том числе быстрее скорости света, и выдерживать мощные силы. Эта способность игнорировать законы отдельных частиц делает квазичастицы такими привлекательными для ученых.

Команда под руководством Джона Паластро из Лаборатории лазерной энергетики и Института оптики провела современное компьютерное моделирование для изучения свойств квазичастиц в плазме. Благодаря этому моделированию они обнаружили огромный потенциал источников света на основе квазичастиц в различных приложениях.

Одним из наиболее существенных преимуществ источников света на основе квазичастиц является их универсальность. Каждый электрон в системе совершает простые движения, но коллективное излучение всех электронов может имитировать поведение частицы, движущейся быстрее света, или колеблющейся частицы. Эта гибкость открывает бесчисленные возможности в таких областях, как неразрушающая визуализация, понимание биологических процессов, производство компьютерных чипов и исследование поведения материи в небесных телах.

По сравнению с существующими источниками света, такими как лазеры на свободных электронах, источники света на основе квазичастиц имеют явное преимущество. Они намного меньше и доступнее, что делает их практичными для широкого круга лабораторий, больниц и предприятий. Предложенная теория может произвести революцию в научной и технологической сфере, предоставив исследователям во всем мире доступ к невероятно ярким источникам света без необходимости создания большой и дорогостоящей инфраструктуры.

В заключение, использование квазичастиц в технологии источников света представляет собой сдвиг парадигмы в радиационной физике. Благодаря своей способности генерировать мощный свет в компактных размерах источники света на основе квазичастиц открывают большие перспективы для продвижения научных исследований и обеспечения значительных технологических прорывов.

Определения:

– Квазичастицы: образованные множеством электронов, движущихся синхронно, квазичастицы способны двигаться с любой скоростью, в том числе быстрее скорости света, и выдерживать мощные силы.

– Плазма: ионизированные газы со свободно движущимися электронами и ионами.

источники:

– Природная фотоника: «Переосмысление радиационной физики: квазичастицы как источники света»