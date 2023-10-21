Новый научный закон назван «законом увеличения функциональной информации», предложенным исследователями

Исследователи представили новый научный закон, который охватывает эволюцию различных природных систем во Вселенной, включая жизнь, минералы, планеты и звезды. Этот закон, известный как «закон увеличения функциональной информации», определяет универсальные концепции отбора, которые заставляют системы со временем усложняться.

Исследовательская группа, состоящая из ученых из различных областей, таких как философия, астробиология, теоретическая физика, минералогия и наука о данных, сотрудничала, чтобы ответить на фундаментальный вопрос о том, почему сложные системы, включая жизнь, имеют тенденцию развиваться в сторону большей функциональной информации. Их выводы были опубликованы в журнале PNAS.

Закон увеличения функциональной информации гласит, что функциональная информация системы будет увеличиваться и развиваться, если несколько конфигураций системы подвергаются отбору для одной или нескольких функций. Это относится к системам, образованным из множества компонентов, таких как атомы, молекулы и клетки, которые могут неоднократно перестраиваться, принимая множество конфигураций, и лишь немногие из них выживают в зависимости от их функции.

Развивая теорию эволюции Дарвина, исследователи утверждают, что неживые системы также развиваются, когда новые конфигурации компонентов улучшают их функции. Одним из примеров функции, упомянутой в исследовании, является стабильность.

Научное сообщество с энтузиазмом отреагировало на этот новый закон. Стюарт Кауфман, биолог-теоретик из Пенсильванского университета, назвал эту статью «превосходной, смелой, широкой и революционной статьей». Милан Чиркович, профессор-исследователь Астрономической обсерватории Белграда, назвал это исследование «вехом свежего воздуха» в области астробиологии, системных наук и теории эволюции.

Однако не все ученые убеждены в этом новом законе. Астроном Мартин Рис из Кембриджского университета выразил скептицизм, заявив, что появление множества материалов, сред и структур в неживом мире не обязательно требует нового основополагающего принципа, аналогичного дарвиновскому отбору через наследование.

В заключение отметим, что введение закона увеличения функциональной информации дает ученым более широкое понимание эволюции различных природных систем во Вселенной. Хотя многие встретили его с воодушевлением и похвалой, в научном сообществе существуют разные мнения относительно его значения.

источники:

– Журнал PNAS, 16 октября 2020 г.: Исследование Джонатана Лунина и др.

– The Guardian: статья Мартина Риса.