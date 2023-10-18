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Наука

Что произойдет с нашим Солнцем, когда оно умрет?

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Что произойдет с нашим Солнцем, когда оно умрет?

Ученые изучают судьбу нашего Солнца, пытаясь определить, как оно будет выглядеть на последних стадиях своего развития. Недавние исследования показывают, что наиболее вероятным исходом для Солнца будет превращение его в планетарную туманность, светящийся пузырь из газа и космической пыли. Это изменение более ранних теорий, которые предлагали другой результат.

В настоящее время Солнцу около 4.6 миллиардов лет, и, по прогнозам, он достигнет конца своей жизни еще через 10 миллиардов лет. По пути он претерпит трансформацию и станет красным гигантом. Ядро звезды сожмется, а внешние слои расширятся, потенциально поглотив такие планеты, как Земля.

Однако реальная опасность для жизни на Земле исходит от растущей яркости Солнца. По мере старения Солнце становится ярче примерно на 10% каждый миллиард лет. Это постепенное увеличение яркости в конечном итоге приведет к испарению наших океанов и сделает планету непригодной для жизни.

После фазы красного гиганта Солнце сожмется, превратившись в белого карлика и в конечном итоге завершит свою жизнь в виде планетарной туманности. Это происходит, когда умирающая звезда выбрасывает в космос свою оболочку из газа и пыли, обнажая свое ядро. Затем ядро ​​ярко сияет в течение короткого периода примерно 10,000 XNUMX лет, образуя планетарную туманность. Эти туманности могут быть чрезвычайно яркими и видимыми с больших расстояний.

Недавнее исследование международной группы астрономов использовало компьютерное моделирование, чтобы определить, что наше Солнце, как и большинство других звезд, скорее всего, станет белым карликом, а затем планетарной туманностью. Это решает давний конфликт между наблюдаемой яркостью и теоретическими моделями планетарных туманностей.

Планетарные туманности обычно встречаются по всей Вселенной и наблюдались в таких известных примерах, как туманность Улитка и туманность Кошачий глаз. Эти туманности были названы в честь планет, потому что в прошлом в телескопы они казались похожими по внешнему виду.

Исследование дает ценную информацию о жизненном цикле звезд и нашем понимании космоса. Он также предлагает способ измерить присутствие звезд разного возраста в далеких галактиках. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

источники:
– Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

By Габриэль Бота

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