Ученые предсказывают будущий суперконтинент, но Новая Зеландия не будет его частью

Недавно опубликованные исследования показывают, что через 250 миллионов лет земля Земли снова сформирует суперконтинент, объединяя семь континентов в одну огромную территорию. По прогнозам, этот суперконтинент будет сосредоточен вокруг современной Африки, где Австралия столкнется с Азией, а Африка столкнется с Европой. Затем к остальным присоединятся Антарктида, Северная Америка и Южная Америка. Однако, пока эти массивы суши сойдутся, Новая Зеландия, также известная как Аотеароа, останется у берегов Австралии.

Ожидается, что движение тектонических плит, также известное как дрейф континентов, объединит континенты в течение следующих 250 миллионов лет. По прогнозам, Австралия переместится на север, к цепям островов Юго-Восточной Азии, примерно через 25 миллионов лет, но из-за своего положения на Австралийской плите Новая Зеландия, как ожидается, не встретится с Австралией. Вместо этого Новая Зеландия продолжит движение Австралийской плиты на север.

Ожидается, что в течение 75 миллионов лет Новая Зеландия достигнет экватора примерно в то же время, когда Африка, Азия, Австралия и Европа сойдутся в суперконтиненте. После этого Новая Зеландия будет двигаться на юг более медленными темпами и в конечном итоге окажется между 20 и 30 градусами широты ниже экватора.

Однако жизнь в будущей Новой Зеландии, по прогнозам, будет далеко не приятной. Присутствие суперконтинента на западе приведет к тому, что Северные и Южные острова будут «омываться горячими тропическими морями», что сделает Новую Зеландию непригодной для жизни. Ожидается, что формирование суперконтинента приведет к выбросу парниковых газов, включая углекислый газ, в результате вулканической активности, что приведет к значительному повышению глобальной температуры.

Согласно компьютерной модели, через 50 миллионов лет атмосфера может содержать почти на 250% больше углекислого газа, чем сегодня. Сочетание повышенного содержания парниковых газов, увеличения солнечной энергии и отсутствия охлаждающихся морей сделает суперконтинент негостеприимным для большинства форм жизни. Почти половина суши станет пустыней, а температура во многих районах превысит 40 градусов по Цельсию.

Хотя этот сценарий будущего кажется отдаленным, он подчеркивает важность климатических действий для поддержания планеты в более прохладном и пригодном для жизни состоянии. Исследование служит напоминанием о том, что поддержание гостеприимного климата имеет решающее значение для выживания и благополучия нынешнего и будущих поколений.

Определения:

– Суперконтинент: большой массив суши, состоящий из нескольких континентов, соединенных вместе.

– Тектоническое движение/дрейф континентов: постепенное движение и столкновение тектонических плит Земли.

– Парниковый газ: газ, который способствует парниковому эффекту, поглощая инфракрасное излучение, вызывая повышение температуры Земли.

– Мантия: слой под земной корой, который медленно течет из-за тепла планеты.

источники:

– Бристольский университет

- ВЕЩИ