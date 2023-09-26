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Ученые предсказывают будущий суперконтинент, но Новая Зеландия не будет его частью

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
Ученые предсказывают будущий суперконтинент, но Новая Зеландия не будет его частью

Недавно опубликованные исследования показывают, что через 250 миллионов лет земля Земли снова сформирует суперконтинент, объединяя семь континентов в одну огромную территорию. По прогнозам, этот суперконтинент будет сосредоточен вокруг современной Африки, где Австралия столкнется с Азией, а Африка столкнется с Европой. Затем к остальным присоединятся Антарктида, Северная Америка и Южная Америка. Однако, пока эти массивы суши сойдутся, Новая Зеландия, также известная как Аотеароа, останется у берегов Австралии.

Ожидается, что движение тектонических плит, также известное как дрейф континентов, объединит континенты в течение следующих 250 миллионов лет. По прогнозам, Австралия переместится на север, к цепям островов Юго-Восточной Азии, примерно через 25 миллионов лет, но из-за своего положения на Австралийской плите Новая Зеландия, как ожидается, не встретится с Австралией. Вместо этого Новая Зеландия продолжит движение Австралийской плиты на север.

Ожидается, что в течение 75 миллионов лет Новая Зеландия достигнет экватора примерно в то же время, когда Африка, Азия, Австралия и Европа сойдутся в суперконтиненте. После этого Новая Зеландия будет двигаться на юг более медленными темпами и в конечном итоге окажется между 20 и 30 градусами широты ниже экватора.

Однако жизнь в будущей Новой Зеландии, по прогнозам, будет далеко не приятной. Присутствие суперконтинента на западе приведет к тому, что Северные и Южные острова будут «омываться горячими тропическими морями», что сделает Новую Зеландию непригодной для жизни. Ожидается, что формирование суперконтинента приведет к выбросу парниковых газов, включая углекислый газ, в результате вулканической активности, что приведет к значительному повышению глобальной температуры.

Согласно компьютерной модели, через 50 миллионов лет атмосфера может содержать почти на 250% больше углекислого газа, чем сегодня. Сочетание повышенного содержания парниковых газов, увеличения солнечной энергии и отсутствия охлаждающихся морей сделает суперконтинент негостеприимным для большинства форм жизни. Почти половина суши станет пустыней, а температура во многих районах превысит 40 градусов по Цельсию.

Хотя этот сценарий будущего кажется отдаленным, он подчеркивает важность климатических действий для поддержания планеты в более прохладном и пригодном для жизни состоянии. Исследование служит напоминанием о том, что поддержание гостеприимного климата имеет решающее значение для выживания и благополучия нынешнего и будущих поколений.

Определения:

– Суперконтинент: большой массив суши, состоящий из нескольких континентов, соединенных вместе.
– Тектоническое движение/дрейф континентов: постепенное движение и столкновение тектонических плит Земли.
– Парниковый газ: газ, который способствует парниковому эффекту, поглощая инфракрасное излучение, вызывая повышение температуры Земли.
– Мантия: слой под земной корой, который медленно течет из-за тепла планеты.

источники:
– Бристольский университет
- ВЕЩИ

By Роберт Эндрю

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