Исследование предсказывает резкие климатические условия, которые могут привести к массовому вымиранию

Недавнее исследование, проведенное Бристольским университетом, выявило ужасные климатические условия, которые могут привести к массовому вымиранию людей и всех млекопитающих через миллионы лет. Исследование предполагает, что формирование суперконтинента, объединяющего нынешние континенты Земли, создаст негостеприимную среду, характеризующуюся экстремальными температурами, которые поставят под угрозу большинство видов млекопитающих, включая человека.

Впервые исследователи использовали суперкомпьютерные климатические модели для моделирования будущих климатических условий и обнаружили, что слияние континентов в один суперконтинент приведет к суровым климатическим экстремальным явлениям. Средние глобальные температуры повысятся, что сделает выживание большинства млекопитающих, которые не способны адаптироваться к сильной жаре, практически невозможным.

Исследование также предсказывает увеличение яркости Солнца, что приведет к увеличению выбросов энергии и повышению температуры на Земле. Формирование суперконтинента вызовет частые извержения вулканов и выброс огромного количества углекислого газа, что еще больше усугубит глобальное потепление. Сочетание повышения уровня углекислого газа, более жаркого солнца и крайней континентальности будет способствовать повышению температуры во многих регионах от 40 до 70 градусов по Цельсию.

Млекопитающие, включая человека, исторически эволюционировали, чтобы противостоять различным климатическим условиям, адаптируясь к холоду с помощью таких особенностей, как мех и спячка. Однако их способность переносить высокие температуры остается относительно постоянной, что делает длительную чрезмерную жару невыносимой. Если климатические условия, описанные в исследовании, станут реальностью, людям и другим млекопитающим грозит вымирание из-за их неспособности рассеивать тепло и охлаждать свои тела.

Актуальность решения нынешнего климатического кризиса, вызванного антропогенным глобальным потеплением и выбросами парниковых газов, подчеркивает доктор Юнис Ло, соавтор исследования. Экстремальная жара, которая уже вредна для здоровья человека, подчеркивает насущную необходимость глобальных усилий по достижению нулевых выбросов.

Прогнозы исследования были основаны на моделировании тенденций температуры, ветра, дождя и влажности для ожидаемого будущего суперконтинента Пангея Ультима. Если человечество продолжит потреблять ископаемое топливо, уровень углекислого газа, по оценкам, вырастет с нынешних 400 частей на миллион до более чем 600 частей на миллион. Будущий сценарий может стать свидетелем удвоения уровня углекислого газа, увеличения солнечной радиации на 2.5% и появления суперконтинента, расположенного в жарком и влажном тропическом регионе.

Исследование также демонстрирует важность учета тектоники и расположения континентов при изучении экзопланет или планет за пределами нашей Солнечной системы. Расположение суши на далеких мирах играет решающую роль в определении обитаемости людей.

В заключение, хотя прогнозы исследования могут показаться мрачными, они подчеркивают острую необходимость решения текущих климатических кризисов и сокращения выбросов парниковых газов, чтобы сохранить обитаемость нашей планеты. Коллективные усилия по достижению нулевых выбросов имеют решающее значение для предотвращения вымирания человечества и сохранения разнообразных видов млекопитающих, с которыми мы делим эту планету.

источники:

– Исследование Бристольского университета опубликовано в журнале Nature Geoscience.

– Определение суперконтинента: большая территория, состоящая из нескольких континентов, сошедшихся вместе.

– Определение экстремальных климатических условий: Необычно суровые или аномальные климатические условия, такие как экстремальные температуры или сильные дожди.

– Определение континентальности: степень влияния на территорию ее расположения внутри континента, характеризующегося резкими колебаниями температуры между сезонами.