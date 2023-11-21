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Ученые объединяют усилия для сохранения автономии Национальной обсерватории Афин

ByВики Ставропулу

21 ноября, 2023
Ученые объединяют усилия для сохранения автономии Национальной обсерватории Афин

Ученые из Национальной обсерватории Афин (NOA) призывают к общественной поддержке, чтобы выступить против недавнего решения правительства, которое может поставить под угрозу автономию и независимость учреждения. Решение влечет за собой передачу надзора за NOA Министерству по климатическим кризисам и гражданской защите, что вызвало обеспокоенность среди научного сообщества.

В настоящее время НОА, действуя под эгидой Генерального секретариата исследований и инноваций (GSRI), наряду с другими независимыми исследовательскими агентствами, считает, что оно принадлежит Министерству развития. Основной аргумент против перевода заключается в том, что лишь часть исследователей NOA обладает опытом, необходимым для выполнения миссии гражданской защиты.

Запланированный шаг, изложенный в законопроекте, который вскоре будет представлен на голосование в парламенте, также вызвал критику со стороны Совета президентов исследовательских центров и технологических агентств. Этот коллективный голос выступает против «ампутации» NOA из национальной сети исследовательских агентств, выражая обеспокоенность тем, что это решение будет препятствовать и нарушать его общую функциональность.

Согласно петиции NOA, этот сдвиг ставит под угрозу прогресс исследований в Греции, ставя под угрозу перспективы учреждения по обеспечению конкурентного финансирования исследований и достижению научного совершенства. Это также свидетельствует о недостатке понимания и признания конкретных оперативных и управленческих требований надзора за исследовательским центром. Необходимый опыт для управления такими вопросами сосредоточен в GSRI, единственном надзорном органе, занимающемся этой задачей.

Основанное в 1842 году, NOA является первым исследовательским учреждением Греции, созданным после обретения независимости от османского владычества. В его состав входят Институт астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования (IAASARS), Институт экологических исследований и устойчивого развития (IERSD) и Геодинамический институт (GI), который специализируется на физике недр Земли и мониторинге деформации поверхности. НОА сыграло ключевую роль в продвижении научных исследований и понимания.

FAQ

Почему НОА выступает против передачи надзора?

NOA выступает против передачи надзора Министерству по климатическим кризисам и гражданской защите, поскольку считает, что лишь небольшая часть его исследователей обладает опытом, имеющим отношение к гражданской защите. Они утверждают, что Генеральный секретариат по исследованиям и инновациям Министерства развития (GSRI) лучше подходит для надзора за их деятельностью.

Кто еще выступает против решения правительства?

Против планируемого переноса также выступает Совет президентов исследовательских центров и технологических агентств. Они утверждают, что исключение NOA из национальной сети исследовательских агентств существенно нарушит его функционирование и помешает ему выполнять важную научную работу.

Какое влияние может оказать это решение на исследования в Греции?

Петиция NOA предполагает, что это решение представляет угрозу для развития исследований в Греции в целом. Он утверждает, что этот шаг может помешать NOA обеспечить конкурентоспособное финансирование исследований и достичь научного совершенства, тем самым поставив под угрозу его траекторию роста и прогресса.

Какова история НОА?

Основанное в 1842 году после того, как Греция получила независимость от османского владычества, НОА считается первым исследовательским учреждением страны. За прошедшие годы он внес значительный вклад в области астрономии, астрофизики, исследований окружающей среды и геодинамики.

By Вики Ставропулу