Ученые изучают молекулярное движение резиновых компонентов на атомном уровне

В недавнем исследовании ученые успешно наблюдали молекулярное движение компонентов, содержащихся в резине, обычно используемой в автомобильных шинах. Исследование, опубликованное в журнале Applied Physics Letters, было сосредоточено на взаимодействии полибутадиена (синтетического каучука) и наночастиц технического углерода, которые добавляются для улучшения физических свойств резины шин.

Понимание молекулярной динамики и взаимодействия этих компонентов имеет важное значение для оценки характеристик шин и разработки более долговечных материалов. Силы, действующие на шины во время вождения, могут вызвать износ и разрушение, поэтому крайне важно понимать структурные изменения и движения внутри резины шины.

Исследовательская группа, состоящая из ученых из Токийского университета, Университета Ибараки и Европейского XFEL, использовала метод мигания дифрагированными рентгеновскими лучами, чтобы наблюдать изменения в полимерных цепях и аддитивных наночастицах на атомном уровне. С временным разрешением 890 наносекунд (самое быстрое достижение в подобных исследованиях на данный момент) команда обнаружила четкое взаимодействие между полибутадиеном и углеродной сажей.

Особый интерес представляли различия, наблюдаемые между двумя разными типами технического углерода, использованными в образцах. Исследование показало, что один образец демонстрировал гораздо более быстрое движение полибутадиена по поверхности технического углерода по сравнению с другим. Это позволило предположить, что на подвижность полибутадиена существенно влияет тип используемой сажи. Следовательно, образец с более прочной связью между компонентами показал лучшие характеристики автомобильной шины.

Результаты этого исследования имеют важное значение как для диагностики деградации резины шин, так и для разработки материалов с повышенной долговечностью. Получив более глубокое понимание молекулярной динамики резиновых компонентов, исследователи смогут разработать более эффективные методы изучения деградации резины шин и создать материалы, более устойчивые к износу и разрушению.

Это исследование является значительным достижением в области материаловедения и дает ценную информацию о поведении и взаимодействии резиновых компонентов на атомном уровне.

Источник: Письма по прикладной физике (DOI: 10.1063/5.0157359).