Ученые наблюдают стабильные экситоны Хаббарда в изоляторе Мотта

Группа ученых из Калифорнийского технологического института под руководством доктора Дэвида Се сделала революционное открытие в области физики конденсированного состояния. Они обнаружили доказательства существования стабильных экситонов Хаббарда в фотолегированном антиферромагнитном изоляторе Мотта. Это захватывающее открытие, опубликованное в журнале Nature Physics, предлагает новое понимание поведения экситонов в материалах, которые игнорируют общепринятые правила поведения электронов.

Экситоны — это составные частицы, которые возникают при взаимодействии электрона и дырки посредством электростатических сил. Они обычно встречаются в полупроводниковых материалах и хорошо изучены. Однако их поведение меняется, когда мы переходим к изоляторам Мотта. Изоляторы Мотта — это материалы, которые загоняют электроны в определенные узлы решетки из-за сильных кулоновских взаимодействий, создавая отчетливую запрещенную зону. В изоляторах Мотта может появиться экситон Хаббарда — новая квазичастица. Существование стабильных экситонов Хаббарда как квазичастиц уже давно выдвигалось в теории, но оставалось открытым вопросом.

Доктор Се и его команда были заинтересованы в изучении этих систем из-за их интереса к материалам с сильно взаимодействующими электронами. Изоляторы Мотта с их уникальной запрещенной зоной и антиферромагнитным порядком обеспечили идеальную среду для исследования экситонов Хаббарда. Антиферромагнитные взаимодействия возникают, когда спины соседних электронов выравниваются в противоположных направлениях, что приводит к магнитному порядку внутри материала.

Обнаружение и понимание экситонов Хаббарда является сложной задачей из-за сложного взаимодействия электронных взаимодействий, антиферромагнитного порядка и недолговечной природы этих экситонов. Тем не менее, команда разработала экспериментальную установку с использованием изолятора Мотта Sr2IrO4 и терагерцовой спектроскопии для регистрации переходных характеристик материала в режиме реального времени. Результаты показали характерный отпечаток пальца, который подтвердил существование экситонной жидкости Хаббарда внутри Sr2IrO4.

Открытие стабильных экситонов Хаббарда в изоляторах Мотта открыло новые возможности как для фундаментального понимания, так и для практического применения. Будущие исследования могут быть сосредоточены на понимании механизмов связывания экситонов Хаббарда, их взаимодействия с различными магнитными состояниями и их потенциального технологического применения. Это новаторское исследование знаменует собой значительный прогресс в нашем понимании экситонов и их поведения в сложных материалах.

источники:

– Оригинальная статья: Физика природы (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)