Взрывающаяся звезда, снятая космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, может раскрыть величайшую загадку Вселенной

Исследователи столкнулись с «напряжением Хаббла» — несоответствием, которое возникает при измерении расширения Вселенной двумя разными методами. Первый метод включает измерение космического микроволнового фонового излучения (CMB), которое представляет собой остаточную энергию Большого взрыва. Второй метод основан на постоянной Хаббла, определяющей скорость удаления галактик и сверхновых от Земли. Постоянная Хаббла постоянно дает более высокие значения по сравнению с измерениями реликтового излучения, что создает неразрешимый конфликт.

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба (JWST) совершил прорыв и сделал изображение сверхновой типа 1a под названием SN H0pe, что позволило по-новому взглянуть на решение проблемы Хаббла. На изображении взрывающаяся звезда видна как полоса оранжевого света, образовавшаяся в результате гравитационного линзирования. Гравитационное линзирование происходит, когда свет проходит через пространство, искривленное сильным гравитационным притяжением астрономического объекта.

Эффект линзирования действует как увеличительное стекло, позволяя астрономам заглядывать в космос глубже, чем когда-либо прежде. Хотя дуга света кажется тремя отдельными звездами, на самом деле это одна и та же сверхновая, дублированная дважды из-за гравитационного линзирования, вызванного передним планом галактики, расположенной на расстоянии 4.5 миллиардов световых лет от Земли.

Астрофизики, проанализировав данные, обнаружили, что свет линзированной сверхновой находится на расстоянии 16 миллиардов световых лет от Земли. Эта древняя сверхновая типа 1а предлагает уникальную возможность решить проблему напряжения Хаббла.

Изучая эту сверхновую, исследователи могут получить ценную информацию о механизмах расширения Вселенной и потенциально устранить несоответствие между измерениями реликтового излучения и постоянной Хаббла. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба ученые стали на шаг ближе к разгадке одной из самых загадочных загадок Вселенной.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST)

– Астрофизики изучают линзированную сверхновую.