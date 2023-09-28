Прямые доказательства вращения черной дыры подтверждают теорию относительности Эйнштейна

Астрономы сделали революционное открытие, которое дает первое прямое свидетельство существования вращающейся черной дыры, что еще больше подтверждает теорию относительности Эйнштейна. Открытие было сделано путем изучения мощных струй энергии, излучаемых черной дырой в центре соседней галактики Мессье 87, называемой M87. Эта черная дыра является наиболее тщательно изученной на сегодняшний день, а также первой, изображение которой было непосредственно получено в 2019 году.

Хотя уже давно было предсказано, что черные дыры вращаются, проблема реального отображения этих космических явлений до сих пор затрудняла получение доказательств. Однако теперь исследователи подтвердили вращение этой чудовищной черной дыры, и их результаты были опубликованы в журнале Nature.

Черные дыры обладают невероятно сильным гравитационным притяжением, которое препятствует выходу чего-либо, даже света. Однако их можно увидеть, поскольку активные черные дыры окружены аккреционными дисками, которые представляют собой огромные шлейфы материала, выделенного из газовых облаков и звезд. Когда этот материал спирально проникает в черную дыру, он становится чрезвычайно горячим из-за трения. Часть этого материала выбрасывается, образуя две струи горячего материала, которые могут двигаться почти со скоростью света.

Происхождение огромной энергии, необходимой для этих струй, остается загадкой, но ученые использовали теорию относительности Эйнштейна, чтобы предположить, что магнитные поля черных дыр, если черные дыры быстро вращаются, могут дать ответ. Черные дыры, вероятно, получили часть своего вращения от своего раннего существования в виде звезд, которые сжимаются внутрь и вращаются быстрее, когда тянут руки, подобно фигуристам. Это вращение со временем могло еще больше усилиться из-за падающего вещества или катастрофических столкновений с массивными объектами.

Чтобы исследовать это неуловимое вращение, астрономы изучили сверхмассивную черную дыру M87. Наблюдая за ней с 2000 по 2022 год с помощью сети радиотелескопов, они обнаружили, что струи черной дыры колеблются, как метрономы, что указывает на то, что черная дыра раскачивается вокруг своей оси во время вращения.

Это важное открытие не только подтверждает теорию относительности Эйнштейна, но и поднимает интригующие вопросы. Сейчас ученые заинтересованы в понимании событий, которые могли вызвать быстрое вращение черной дыры, и в возможности открытия фотонных сфер, представляющих собой слабые световые кольца, окружающие черную дыру, которые могли бы дать представление о теории квантовой гравитации.

источники:

- Журнал природы

– Сотрудничество с телескопом горизонта событий