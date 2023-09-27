Первый взгляд на образцы астероидной пыли миссии OSIRIS-REx

После почти 20 лет ожиданий ученые наконец получили первое представление о пылинках, возвращенных миссией НАСА OSIRIS-REx с астероида Бенну. Космический корабль завершил свой полет туда и обратно к Бенну успешной посадкой капсулы для возврата образцов в штате Юта. Открыв крышку канистры, ученые сразу же определили черный пылеподобный материал, предположительно пришедший с астероида. Научная группа OSIRIS-REx вытрет часть пыли для дальнейшего лабораторного анализа, чтобы подтвердить ее происхождение.

Механизм отбора проб космического корабля, названный TAGSAM, собрал примерно 250 граммов образцов с поверхности Бенну во время сенсорной посадки в 2020 году. Однако из-за того, что какой-то каменистый материал заблокировал дверь камеры сбора, ученые решили разместить устройство для отбора проб внутри возвратную капсулу, чтобы предотвратить дальнейшую потерю материала. Это привело к предположению, что космический корабль мог вернуть более 250 граммов.

Чтобы определить фактическое количество собранного материала, ученым необходимо будет вынуть механизм отбора проб TAGSAM из канистры и осмотреть его на наличие более крупных кусков породы. Этот процесс произойдет в ближайшие недели. Между тем, быстрый анализ видимой пыли предоставит ценную информацию о ее составе и о том, соответствует ли он ожиданиям, основанным на данных дистанционного зондирования астероида.

Собранные образцы имеют большую ценность для ученых, поскольку дают представление о происхождении жизни на Земле. Они будут бережно переданы международным партнерам и научной группе OSIRIS-REx для дальнейшего анализа и сохранения. Ожидается, что долгожданные результаты миссии OSIRIS-REx раскроют увлекательные подробности о составе и истории астероида Бенну.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

— Данте Лауретта