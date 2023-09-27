CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Первый взгляд на образцы астероидной пыли миссии OSIRIS-REx

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Первый взгляд на образцы астероидной пыли миссии OSIRIS-REx

После почти 20 лет ожиданий ученые наконец получили первое представление о пылинках, возвращенных миссией НАСА OSIRIS-REx с астероида Бенну. Космический корабль завершил свой полет туда и обратно к Бенну успешной посадкой капсулы для возврата образцов в штате Юта. Открыв крышку канистры, ученые сразу же определили черный пылеподобный материал, предположительно пришедший с астероида. Научная группа OSIRIS-REx вытрет часть пыли для дальнейшего лабораторного анализа, чтобы подтвердить ее происхождение.

Механизм отбора проб космического корабля, названный TAGSAM, собрал примерно 250 граммов образцов с поверхности Бенну во время сенсорной посадки в 2020 году. Однако из-за того, что какой-то каменистый материал заблокировал дверь камеры сбора, ученые решили разместить устройство для отбора проб внутри возвратную капсулу, чтобы предотвратить дальнейшую потерю материала. Это привело к предположению, что космический корабль мог вернуть более 250 граммов.

Чтобы определить фактическое количество собранного материала, ученым необходимо будет вынуть механизм отбора проб TAGSAM из канистры и осмотреть его на наличие более крупных кусков породы. Этот процесс произойдет в ближайшие недели. Между тем, быстрый анализ видимой пыли предоставит ценную информацию о ее составе и о том, соответствует ли он ожиданиям, основанным на данных дистанционного зондирования астероида.

Собранные образцы имеют большую ценность для ученых, поскольку дают представление о происхождении жизни на Земле. Они будут бережно переданы международным партнерам и научной группе OSIRIS-REx для дальнейшего анализа и сохранения. Ожидается, что долгожданные результаты миссии OSIRIS-REx раскроют увлекательные подробности о составе и истории астероида Бенну.

источники:
- Миссия НАСА OSIRIS-REx
— Данте Лауретта

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев