Ученые разработали биопокрытие с помощью краски, чтобы дополнить воздух в среде обитания Марса

Исследователи разработали биопокрытие под названием Green Living Paint, которое можно использовать в среде обитания на Марсе, чтобы дополнять воздух. Биопокрытие содержит тип бактерий под названием Chroococcidiopsis cubana, которые используют уникальную форму фотосинтеза для выживания в экстремальных условиях. Эта бактерия поглощает углекислый газ (CO2) и в ходе этого процесса выделяет кислород. Команда под руководством микробиолога Симоны Крингс из Университета Суррея в Великобритании стремилась создать прочную и экологически чистую матрицу биопокрытия для бактерий.

Биопокрытие было разработано путем смешивания латекса с частицами наноглины для получения пористой, но механически прочной структуры. Исследователи наблюдали за покрытием в течение 30 дней и обнаружили, что оно постоянно выделяет до 0.4 грамма кислорода на грамм биомассы в день, поглощая при этом CO2. Этот устойчивый метод имеет значение для исследования космоса, а также для решения проблем, связанных с ростом выбросов и нехваткой воды на Земле.

Хотя нынешнее производство кислорода само по себе недостаточно для обитания на Марсе, оно может значительно уменьшить количество кислорода, которое необходимо транспортировать космическим миссиям. Способность Chroococcidiopsis cubana выживать в экстремальных условиях делает его потенциальным кандидатом на колонизацию Марса. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

источники:

– Микробиологический спектр