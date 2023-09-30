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Могут ли бактерии помочь решить проблему пластикового загрязнения?

ByГабриэль Бота

сентябрь 30, 2023
Могут ли бактерии помочь решить проблему пластикового загрязнения?

Загрязнение пластиком стало актуальной глобальной проблемой: только девять процентов пластиковых отходов перерабатываются. Это означает, что количество свалок быстро растет, а мусоросжигательные заводы выбрасывают в атмосферу большое количество выбросов. Однако ученые обнаружили потенциальное решение в виде бактерий, поедающих пластик.

В 2001 году исследователи из Киотского технологического института в Японии обнаружили бактерию, питающуюся пластиком, под названием Ideonella sakaiensis. С тех пор несколько групп ученых изучали подобные микроорганизмы, приближая нас к будущему, в котором эти крошечные существа смогут помочь нам бороться с экологическим кризисом, вызванным пластиком.

Исследователи нашли способы манипулировать бактериями для производства ферментов, которые могут расщеплять пластик быстрее. Это крайне важно, учитывая масштабы проблемы и необходимость быстрых и эффективных решений. Однако поиск высокоэффективных бактерий, пожирающих пластик, остается сложной задачей. Ученые изучают возможность генетической модификации бактерий в соответствии с нашими потребностями, но это сопряжено с рядом проблем.

Также изучается биоразведка, процесс поиска подходящих бактерий на существующих свалках. Однако найти микроб, поедающий пластик, который может оказать существенное влияние на загрязнение пластиком, остается невозможным из-за большого разнообразия пластика на свалках.

Исследования в этой области сдерживаются низким интересом и высокими затратами, что приводит к недостаточному финансированию. Отсутствие немедленных рыночных стимулов также является препятствием. Однако сторонники этой идеи утверждают, что инвестиции в переработку пластика окупаются, и необходима общественная поддержка для финансирования более масштабных проектов, которые принесут пользу обществу.

Бактерии, поедающие пластик, предлагают многообещающее решение проблемы пластикового загрязнения. Для полного изучения их потенциала и разработки эффективных стратегий преодоления растущего экологического кризиса необходимы дальнейшие исследования и инвестиции.

источники:

– «Могут ли хищные бактерии помочь нам справиться с пластиковым загрязнением?» - Хранитель
– «Микробы эволюционируют, чтобы питаться пластиковыми загрязнениями, говорят ученые» – (источник не указан)

By Габриэль Бота

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