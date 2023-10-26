Раскрытие секретов Марса: новый взгляд на внутреннюю часть планеты

Сейсмические волны, вызванные падением метеорита на Марс, открыли интригующие открытия о глубоких недрах планеты. Эти революционные открытия бросают вызов устоявшимся предположениям и предоставляют ученым ценную информацию об анатомии нашей соседней планеты.
Сейсмические данные, собранные посадочным модулем НАСА InSight, указывают на наличие ранее необнаруженного слоя расплавленной породы, окружающего жидкометаллическое ядро Марса. Сейчас считается, что этот самый внутренний компонент меньше и плотнее, чем считалось ранее, что сигнализирует о значительном сдвиге в нашем понимании внутренней структуры Марса.
Когда сейсмические волны проходят через различные материалы внутри планеты, в том числе созданные в результате ударов метеоритов, их скорость и форма меняются. Данные, полученные сейсмометром InSight, позволили ученым получить более четкое представление о внутреннем составе Марса.
Удар метеорита в Темпе-Терра, высокогорном регионе Марса, 18 сентября 2021 года вызвал землетрясение магнитудой 4.2 и оставил после себя кратер шириной примерно 425 футов (130 метров). Интересно, что этот удар произошел на противоположной стороне Марса от места расположения InSight, в равнинном регионе Elysium Planitia.
Сейсмические волны, вызванные этим событием, проникли в глубокие недра планеты, включая ядро, предоставив беспрецедентную информацию. До этого открытия ученые могли наблюдать только отражения от вершины ядра Марса, а не пересекающие его сейсмические волны.
Анализируя поведение этих волн, исследователи определили наличие слоя расплавленного силиката толщиной примерно 90 миль (150 км), окружающего ядро. Эта расплавленная область, расположенная в мантии, внутренней части планеты, ранее была неизвестна.
Кроме того, исследователи рассчитали новый размер ядра Марса, оценив его диаметр примерно в 2,080 миль (3,350 км), что примерно на 30% меньше, чем предыдущие оценки. Они также обнаружили, что мантия, которая лежит между внешней корой и ядром планеты, простирается примерно на 1,055 миль (1,700 км) ниже поверхности.
В отличие от Земли, Марс имеет полностью или частично расплавленный слой вокруг своего ядра. Одно исследование указывает на наличие полностью расплавленного слоя, а другое предполагает, что он частично расплавлен наверху. Расплавленный и частично расплавленный слой состоит в основном из силикатов, обогащенных железом и радиоактивными тепловыделяющими элементами, в отличие от вышележащей твердой мантии.
Дальнейшие исследования показывают, что ядро Марса в основном состоит из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как сера, кислород, углерод и водород. Эти более легкие элементы составляют примерно 9-15% состава ядра по массе, что ниже, чем считалось ранее, но сопоставимо с весом ядра Земли.
Это новаторское исследование бросает вызов нашему пониманию внутренней структуры Марса и подчеркивает сложность планет как разнообразных систем. Марс, диаметр которого составляет около 4,220 миль (6,791 км) по сравнению с диаметром Земли в 7,926 миль (12,755 км), продолжает очаровывать как ученых, так и астрономов.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Что показали сейсмические волны от падения метеорита на Марс?
Ответ: Сейсмические волны обнаружили ранее неизвестный слой расплавленной породы, окружающий жидкометаллическое ядро Марса.
Вопрос: Как ученые собирали сейсмические данные?
Ответ: Данные были собраны посадочным модулем НАСА InSight, оснащенным сейсмометром.
Вопрос: Где произошло падение метеорита?
Ответ: Падение метеорита произошло в районе Темпе Терра на Марсе.
Вопрос: Чем внутренняя часть Марса отличается от внутренней части Земли?
Ответ: Марс имеет расплавленный или частично расплавленный слой вокруг своего ядра, а Земля его нет.