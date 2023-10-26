Раскрытие секретов Марса: новый взгляд на внутреннюю часть планеты

Сейсмические волны, вызванные падением метеорита на Марс, открыли интригующие открытия о глубоких недрах планеты. Эти революционные открытия бросают вызов устоявшимся предположениям и предоставляют ученым ценную информацию об анатомии нашей соседней планеты.

Сейсмические данные, собранные посадочным модулем НАСА InSight, указывают на наличие ранее необнаруженного слоя расплавленной породы, окружающего жидкометаллическое ядро ​​Марса. Сейчас считается, что этот самый внутренний компонент меньше и плотнее, чем считалось ранее, что сигнализирует о значительном сдвиге в нашем понимании внутренней структуры Марса.

Когда сейсмические волны проходят через различные материалы внутри планеты, в том числе созданные в результате ударов метеоритов, их скорость и форма меняются. Данные, полученные сейсмометром InSight, позволили ученым получить более четкое представление о внутреннем составе Марса.

Удар метеорита в Темпе-Терра, высокогорном регионе Марса, 18 сентября 2021 года вызвал землетрясение магнитудой 4.2 и оставил после себя кратер шириной примерно 425 футов (130 метров). Интересно, что этот удар произошел на противоположной стороне Марса от места расположения InSight, в равнинном регионе Elysium Planitia.

Сейсмические волны, вызванные этим событием, проникли в глубокие недра планеты, включая ядро, предоставив беспрецедентную информацию. До этого открытия ученые могли наблюдать только отражения от вершины ядра Марса, а не пересекающие его сейсмические волны.

Анализируя поведение этих волн, исследователи определили наличие слоя расплавленного силиката толщиной примерно 90 миль (150 км), окружающего ядро. Эта расплавленная область, расположенная в мантии, внутренней части планеты, ранее была неизвестна.

Кроме того, исследователи рассчитали новый размер ядра Марса, оценив его диаметр примерно в 2,080 миль (3,350 км), что примерно на 30% меньше, чем предыдущие оценки. Они также обнаружили, что мантия, которая лежит между внешней корой и ядром планеты, простирается примерно на 1,055 миль (1,700 км) ниже поверхности.

В отличие от Земли, Марс имеет полностью или частично расплавленный слой вокруг своего ядра. Одно исследование указывает на наличие полностью расплавленного слоя, а другое предполагает, что он частично расплавлен наверху. Расплавленный и частично расплавленный слой состоит в основном из силикатов, обогащенных железом и радиоактивными тепловыделяющими элементами, в отличие от вышележащей твердой мантии.

Дальнейшие исследования показывают, что ядро ​​Марса в основном состоит из железа и никеля, а также более легких элементов, таких как сера, кислород, углерод и водород. Эти более легкие элементы составляют примерно 9-15% состава ядра по массе, что ниже, чем считалось ранее, но сопоставимо с весом ядра Земли.

Это новаторское исследование бросает вызов нашему пониманию внутренней структуры Марса и подчеркивает сложность планет как разнообразных систем. Марс, диаметр которого составляет около 4,220 миль (6,791 км) по сравнению с диаметром Земли в 7,926 миль (12,755 км), продолжает очаровывать как ученых, так и астрономов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что показали сейсмические волны от падения метеорита на Марс?

Ответ: Сейсмические волны обнаружили ранее неизвестный слой расплавленной породы, окружающий жидкометаллическое ядро ​​Марса.

Вопрос: Как ученые собирали сейсмические данные?

Ответ: Данные были собраны посадочным модулем НАСА InSight, оснащенным сейсмометром.

Вопрос: Где произошло падение метеорита?

Ответ: Падение метеорита произошло в районе Темпе Терра на Марсе.

Вопрос: Чем внутренняя часть Марса отличается от внутренней части Земли?

Ответ: Марс имеет расплавленный или частично расплавленный слой вокруг своего ядра, а Земля его нет.