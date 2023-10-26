Прорыв в росте растений: идентификация гена, который ускоряет развитие корней

Ученые Национальной лаборатории Ок-Ридж сделали революционное открытие в области выращивания растений. Благодаря всестороннему анализу генетического состава тополя они определили «горячую точку» гена, который стимулирует значительный рост корней. Это открытие имеет глубокие последствия для выращивания биоэнергетических культур и развития растений, которые могут процветать в сложных условиях, улавливая при этом больше углерода под поверхностью.

Исследователи использовали обширный набор данных по генетике тополя, чтобы точно определить гены-регуляторы, способные активировать сотни других генов внутри дерева. В ходе своего исследования они успешно подтвердили молекулярную функцию гена-концентратора, известного как PtrXB38. При введении в растения этот ген способствовал образованию обильных и более глубоких корней, даже стимулируя рост воздушных корней на стеблях и листьях.

Увеличивая плотность корней, эти генетически модифицированные растения продемонстрировали улучшенное поглощение питательных веществ, ускоренный рост, повышенную устойчивость к засухе и способность хранить большие количества углерода под землей в течение длительных периодов времени. Кроме того, появление воздушных корней может придать растению большую устойчивость к затоплению. Естественное появление этого гена имеет последствия для производства биомассы и продуктов питания, а также для смягчения последствий изменения климата.

Это новаторское исследование, недавно опубликованное в журнале «Новый фитолог», проливает новый свет на механизмы роста растений и предлагает многообещающие возможности для будущих сельскохозяйственных и экологических практик. Применение этого открытия при разработке биоэнергетических культур и выращивании устойчивых сортов растений может совершить революцию в этих областях и способствовать более устойчивому и продуктивному будущему.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каково значение этого открытия?

Идентификация «горячей точки» гена PtrXB38 в тополе открывает новые возможности для улучшения производства биомассы, производства продуктов питания и смягчения последствий изменения климата. Усиленный рост корней, наблюдаемый у растений с этим геном, дает такие преимущества, как улучшение усвоения питательных веществ, повышение устойчивости к засухе и способность улавливать больше углерода под землей.

Как это открытие можно применить в сельском хозяйстве?

Этот прорыв может быть использован для разработки лучших биоэнергетических культур и создания растений, способных процветать в сложных условиях. Генетически модифицируя растения для экспрессии гена PtrXB38, фермеры могут выращивать культуры с более обширной корневой системой, что приводит к повышению продуктивности и большей устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды.

Каковы потенциальные применения в области экологической устойчивости?

Усиленный рост корней, вызванный геном PtrXB38, имеет важное значение для смягчения последствий изменения климата. Растения с развитой корневой системой могут улавливать большее количество углерода под землей, способствуя сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, воздушные корни, стимулируемые этим геном, могут сделать растения более устойчивыми к наводнениям, тем самым помогая предотвратить стихийные бедствия и восстановиться после них.