Ученые идентифицировали генетический рубец, который помогает бактериям пневмонии развивать устойчивость к антибиотикам

Ученые из Университета Шеффилда сделали важное открытие, которое проливает свет на то, как бактерии пневмонии развивают устойчивость к антибиотикам. В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, исследователи выявили генетический рубец, остающийся в геномах бактерий, когда они становятся устойчивыми к лечению антибиотиками. Понимание этого эволюционного пути позволит ученым предсказать, какие штаммы пневмонии станут высокорезистентными в будущем, что позволит принять меры контроля для защиты жизни пациентов.

Пневмония является серьезной инфекцией и третьей по значимости причиной смертности среди населения Великобритании. Одной из бактерий, вызывающих эти инфекции, является Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Антибиотики обычно назначают для уничтожения бактерий, но к ним все чаще развивается резистентность, что представляет собой долгосрочную угрозу эффективности лечения пациентов.

Исследование, проведенное командой из Шеффилда, было сосредоточено на мутациях под названием pde1, которые служат эволюционными воротами для клеток S.pneumoniae для приобретения устойчивости к антибиотикам. Идентификация этого генетического рубца представляет собой значительный прогресс в понимании возникновения резистентности и возможности ее прогнозирования.

Доктор Эндрю Фентон, ведущий автор исследования, подчеркнул важность этого открытия в борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Он пояснил, что понимание того, как возникает резистентность, позволяет идентифицировать опасные штаммы бактерий и принимать меры контроля для предотвращения их распространения.

Хотя предыдущие исследования изучали связь между ассоциацией генома и устойчивостью к антибиотикам у S.pneumoniae, это исследование знаменует собой существенное улучшение молекулярного понимания устойчивости. Идентификация pde1 служит расширению ограниченного числа известных мутаций, которые способствуют устойчивости к антибиотикам у этой бактерии.

Это исследование дает ценную информацию о механизмах развития устойчивости к антибиотикам у бактерий пневмонии. Понимая эти процессы, исследователи могут работать над разработкой эффективных стратегий борьбы с этой растущей проблемой общественного здравоохранения.

источники:

– Потеря функции Pde1 действует как эволюционный путь к устойчивости к пенициллину у Streptococcus pneumoniae, Труды Национальной академии наук.

– Университет Шеффилда