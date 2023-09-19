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Наука

НАСА тестирует метод отклонения астероидов для защиты Земли

ByВики Ставропулу

сентябрь 19, 2023
НАСА тестирует метод отклонения астероидов для защиты Земли

Ученые НАСА успешно провели тест, чтобы определить, смогут ли они изменить курс астероида, направляющегося к Земле. Миссия под названием «Испытание двойного перенаправления астероидов» (Дротик) была направлена ​​на отклонение астероида по имени Диморфос. Космический корабль стоимостью 330 миллионов долларов был запущен в рамках метода кинетического удара — метода отклонения астероида.

Хотя НАСА заверило общественность, что Диморфос не представляет угрозы для Земли, миссия была разработана, чтобы определить жизнеспособность этого метода отклонения для будущих столкновений с астероидами. Агентство хочет быть готовым к обнаружению в будущем астероида, находящегося на пути к столкновению с Землей.

Этот тест является частью постоянных усилий НАСА по изучению и пониманию объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), и разработке методов защиты нашей планеты от потенциальных воздействий. Агентство изучает различные стратегии, в том числе методы кинетического удара, гравитационные тракторы и перенаправление астероидов с помощью гравитационных средств.

Миссия «Дарт» включала столкновение космического корабля с Диморфосом и изучение результатов. Собрав данные о реакции астероида на удар, ученые смогут оценить эффективность метода кинетического ударного механизма в изменении траектории астероида. Такие знания будут иметь решающее значение при разработке будущих миссий по отклонению астероидов.

Приверженность НАСА исследованиям астероидов и стратегиям отклонения астероидов подчеркивает их приверженность защите Земли от потенциальных катастрофических событий. Постоянно совершенствуя наше понимание астероидов и совершенствуя наши методы, мы можем быть лучше подготовлены к реагированию на любые будущие угрозы.

источники:
– НАСА: https://www.nasa.gov/
– LADBible: https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522

By Вики Ставропулу

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