НАСА тестирует метод отклонения астероидов для защиты Земли

Ученые НАСА успешно провели тест, чтобы определить, смогут ли они изменить курс астероида, направляющегося к Земле. Миссия под названием «Испытание двойного перенаправления астероидов» (Дротик) была направлена ​​на отклонение астероида по имени Диморфос. Космический корабль стоимостью 330 миллионов долларов был запущен в рамках метода кинетического удара — метода отклонения астероида.

Хотя НАСА заверило общественность, что Диморфос не представляет угрозы для Земли, миссия была разработана, чтобы определить жизнеспособность этого метода отклонения для будущих столкновений с астероидами. Агентство хочет быть готовым к обнаружению в будущем астероида, находящегося на пути к столкновению с Землей.

Этот тест является частью постоянных усилий НАСА по изучению и пониманию объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ), и разработке методов защиты нашей планеты от потенциальных воздействий. Агентство изучает различные стратегии, в том числе методы кинетического удара, гравитационные тракторы и перенаправление астероидов с помощью гравитационных средств.

Миссия «Дарт» включала столкновение космического корабля с Диморфосом и изучение результатов. Собрав данные о реакции астероида на удар, ученые смогут оценить эффективность метода кинетического ударного механизма в изменении траектории астероида. Такие знания будут иметь решающее значение при разработке будущих миссий по отклонению астероидов.

Приверженность НАСА исследованиям астероидов и стратегиям отклонения астероидов подчеркивает их приверженность защите Земли от потенциальных катастрофических событий. Постоянно совершенствуя наше понимание астероидов и совершенствуя наши методы, мы можем быть лучше подготовлены к реагированию на любые будущие угрозы.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/

– LADBible: https://www.ladbible.com/news/latest-nasa-has-just-hit-an-asteroid-20220522