Международная команда завершила секвенирование Y-хромосомы, обнаружив новые гены, кодирующие белки

Международная группа исследователей успешно завершила секвенирование Y-хромосомы, мужской половой хромосомы. Инновационные исследования также привели к открытию 41 дополнительного гена, кодирующего белок, что открывает новые возможности для дальнейших исследований риска заболеваний и биологии человека.

До недавнего времени значительная часть Y-хромосомы отсутствовала в эталонном геноме, что представляло проблему для исследователей. Однако достижения в области технологий и биоинформатических алгоритмов позволили команде преодолеть это препятствие и полностью секвенировать мужскую половую хромосому.

Секвенирование Y-хромосомы добавило 30 миллионов новых оснований в геном человека. Кроме того, он выявил 41 ранее неизвестный ген, кодирующий белок. Эта всеобъемлющая последовательность Y-хромосомы представляет собой ценный ресурс для изучения генетических вариаций, которые могут влиять на человеческие черты и болезни.

Структура Y-хромосомы, которая оставалась неуловимой на протяжении десятилетий, теперь лучше изучена. Секвенирование позволило получить электрическую схему генетических переключателей, которые активируются Y-хромосомой, многие из которых имеют решающее значение для развития мужчин. Теперь ученые могут использовать эту карту, чтобы углубиться в генетический вклад в воспроизводство и другие мужские черты.

Процесс секвенирования был особенно сложным из-за повторяющихся молекулярных структур и палиндромных последовательностей, обнаруженных в Y-хромосоме. Однако новый метод секвенирования позволил исследователям идентифицировать и понять эти сложные последовательности, предоставив более полное представление о мужской половой хромосоме.

Полная последовательность Y-хромосомы стала возможной благодаря совместным усилиям более 100 исследователей со всего мира. Исследование проводили Национальный институт исследования генома человека и консорциум «Теломер-теломеры».

Это значительное достижение значительно продвинет наше понимание биологии человека и может способствовать прорыву в исследованиях рака. Более того, изменчивость, наблюдаемая в Y-хромосоме у разных людей, теперь может быть дополнительно изучена, что потенциально приведет к лучшему пониманию рисков заболеваний.

Завершение секвенирования Y-хромосомы знаменует собой важную веху в геномике и закладывает основу для будущих открытий в этой области. Теперь исследователи могут проводить эксперименты, чтобы проверить влияние и функционирование ранее неизученных частей Y-хромосомы, проливая свет на ее роль в здоровье и развитии человека.

источники:

– Название исходной статьи: «Hearst Magazines и Yahoo могут получать комиссию или доход от некоторых товаров по этим ссылкам».

– Журнал Nature, публикация: [укажите DOI или номер тома/выпуска/страницы]

– Пресс-релиз Калифорнийского университета в Санта-Крузе: [вставьте URL-адрес, если доступен]

– Пресс-релиз Университета Джонса Хопкинса: [Вставьте URL-адрес, если доступен]

– Пресс-релиз Национального института исследования генома человека: [Вставьте URL-адрес, если доступен]

– Консорциум теломер-теломеров: [вставьте URL-адрес, если доступен]

– Исследователь UCSC Карен Мига. Цитата: [Вставьте URL-адрес, если доступен]