Паразитические черви манипулируют муравьями, чтобы передвигаться по травинкам

Недавнее исследование показало, что паразитические черви, известные как стрельчатые печеночные сосальщики, обладают более сложной стратегией заражения муравьев, чем считалось ранее. Эти черви заставляют муравьев взбираться по травинкам, а затем снова спускаться, когда погода становится слишком жаркой. Цель этой манипуляции — повысить вероятность того, что муравьи будут съедены более крупными животными, позволяя червям продолжить свой жизненный цикл.

Ланцетные печеночные сосальщики в основном живут внутри коров или других пасущихся жвачных животных во взрослом возрасте. Черви откладывают яйца в траве через коровьи выделения, которые затем поедаются улитками. Внутри улиток черви достигают следующей личиночной стадии и размножаются бесполым путем. Улитки реагируют на заражение, образуя вокруг червей цисты, которые в конечном итоге откашливаются и проглатываются муравьями вместе с личинками червей.

Попав внутрь муравья, личинки вступают в следующую стадию жизни. Большинство мигрирует в желудок муравья, но один пробьётся в мозг и возьмет на себя управление. Затем зараженный муравей вынужден подняться на вершину травинки и прикрепиться, предоставляя возможность более крупным животным съесть муравья и червей. Черви, наконец, достигают зрелости внутри своего последнего хозяина, перемещаются в печень, питаются, спариваются и откладывают яйца, чтобы возобновить цикл.

Команда исследователей из Копенгагенского университета решила продолжить изучение этого сложного процесса. Они изучили более тысячи зараженных муравьев в лесу в Дании и обнаружили, что наибольшее влияние на поведение муравьев оказывает температура. В прохладные дни муравьи оставались на траве, а в теплые дни снова ползали вниз. Это говорит о том, что черви манипулируют муравьями ночью и утром, размещая их в траве, когда пасущиеся животные активны, а затем защищают их от солнца в течение дня.

Эти результаты подчеркивают сложность поведения паразитов и необходимость дальнейших исследований, чтобы понять конкретные механизмы, используемые этими сосальщиками для манипулирования мозгом муравьев. Хотя люди иногда могут заразиться стрельчатыми печеночными сосальщиками, эти инфекции встречаются редко, и люди являются случайными хозяевами.

Источники: Поведенческая экология.