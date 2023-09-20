Паразитические черви манипулируют муравьями, чтобы они карабкались по травинкам

Недавние исследования показали, что паразитические черви, в частности стрельчатые печеночные сосальщики, способны манипулировать муравьями, заставляя их взбираться по травинкам, а затем спускаться обратно, когда погода становится слишком жаркой. Эти черви имеют сложный жизненный цикл, который зависит от того, будут ли они съедены более крупными животными для продолжения репродуктивного цикла.

Ланцетные печеночные сосальщики в основном живут во взрослом состоянии внутри коров или других пасущихся жвачных животных. Однако, чтобы достичь своего окончательного хозяина, они проходят ряд этапов. Яйца глистов выделяются коровами и попадают в траву, где их поедают улитки. Внутри улиток черви достигают личиночной стадии и размножаются бесполым путем. Улитки реагируют на заражение образованием вокруг червей цист, которые затем выплевываются в виде шариков слизи. Муравьи неосознанно поедают эти шарики слизи вместе с личинками червей.

Попав внутрь муравья, личинки растут и мигрируют в желудок муравья, а одна личинка пробирается к мозгу муравья и берет на себя управление. Затем инфицированному муравью заставляют залезть на вершину травинки и схватить ее, что делает его легкой мишенью для бродячих жвачных животных, которые могут непреднамеренно съесть муравья и паразитов. Оказавшись внутри окончательного хозяина, черви достигают зрелости, перемещаются в печень, питаются, спариваются и откладывают яйца, возобновляя цикл.

Исследователи из факультета наук о растениях и окружающей среде Копенгагенского университета провели исследование, чтобы лучше понять поведение зараженных муравьев. Они наблюдали более 1,000 зараженных муравьев в лесах Бидструп, Дания, в течение 13 дней подряд. Исследование показало, что температура играет значительную роль в поведении муравьев. В прохладные дни муравьи в основном оставались на траве, а в теплые дни они заползали обратно и возобновляли свою обычную деятельность. Это говорит о том, что черви манипулируют муравьями в ночные и ранние утренние часы.

Исследование подчеркивает сложность и изощренность этих паразитов и то, как мало мы о них еще знаем. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть конкретные механизмы, которые позволяют трематодам манипулировать мозгом муравьев. Хотя люди могут иногда заражаться этими червями, инфекции случаются редко, и люди являются случайными хозяевами.

источник: Хранитель