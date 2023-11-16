Разгадка тайны: почему некоторые экзопланеты уменьшаются в размерах

На огромных просторах космоса существует интригующее множество экзопланет – планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. Эти разнообразные миры варьируются от маленьких каменистых планет до огромных газовых гигантов. Однако астрономы заметили загадочное явление: нехватку экзопланет с диаметром в 1.5–2 раза больше земного. Этот так называемый «разрыв в размерах» поднял вопросы о факторах, влияющих на размер планеты.

К счастью, новаторское исследование, проведенное учеными с использованием данных бывшего космического телескопа НАСА «Кеплер», предоставило интригующие доказательства, которые проливают свет на эту космическую тайну. Исследование, проведенное ученым из Калифорнийского технологического института/IPAC Джесси Кристиансен, предполагает, что ядра некоторых субнептуновых планет могут быть ответственны за их уменьшение размера.

Экзопланеты — это планетные тела, обнаруженные за пределами нашей Солнечной системы. На сегодняшний день подтверждено существование более 5,000 экзопланет, каждая из которых дает ценную информацию об обширности и разнообразии нашей Вселенной. Но что заставляет некоторые из этих планет уменьшаться в размерах?

В исследовании предлагаются два основных механизма уменьшения размера планеты: потеря массы за счет энергии ядра и фотоиспарение. Потеря массы за счет энергии ядра происходит, когда излучение горячего ядра планеты постепенно выталкивает ее атмосферу наружу. Этот механизм, вероятно, сработает примерно через 1 миллиард лет существования планеты. С другой стороны, фотоиспарение происходит, когда интенсивное излучение звезды разрушает атмосферу планеты, подобно тому, как фен растапливает кубик льда. Тем не менее, новые данные подтверждают теорию о том, что потеря массы от ядра является основной причиной наблюдаемого разрыва в размерах.

Чтобы исследовать эти теории, команда Кристиансена проанализировала данные миссии K2, сосредоточив внимание на звездных скоплениях Презепе и Гиады. Интересно, что результаты показали, что почти все звезды в этих скоплениях все еще содержат планеты субнептуновые, что указывает на то, что их атмосфера не подверглась эрозии в результате фотоиспарения. Таким образом, потеря массы за счет энергии ядра становится более правдоподобным объяснением несоответствия размеров планет.

Это исследование не только разгадывает одну из непреходящих загадок космоса, но и имеет важные последствия для нашего понимания эволюции экзопланет и потенциальной обитаемости планет. Понимая механизмы, формирующие атмосферу экзопланет, ученые смогут получить решающее представление об условиях, необходимых для процветания жизни на далеких мирах.

Как подчеркивает Кристиансен, эти исследования продолжаются, и будущие исследования продолжат изучать и подтверждать эти теории. Постоянно расширяющиеся знания об экзопланетах обещают раскрыть тайны Вселенной и раскрыть бесконечные возможности, лежащие за пределами нашего космического соседства.

Часто задаваемые вопросы

Что такое экзопланеты?

Экзопланеты — это планетные тела, существующие за пределами нашей Солнечной системы. Они вращаются вокруг звезд, отличных от Солнца.

Сколько экзопланет открыто на данный момент?

На сегодняшний день обнаружено более 5,000 экзопланет.

Какова разница в размерах между экзопланетами?

Разрыв в размерах означает нехватку экзопланет с диаметром в 1.5–2 раза больше диаметра Земли. Этот диапазон размеров представляет собой космическую загадку для астрономов.

Что заставляет некоторые экзопланеты уменьшаться в размерах?

Согласно новаторскому исследованию, ядра некоторых субнептуновых планет могут отталкивать свои атмосферы, что приводит к уменьшению размера планет.

Каковы механизмы уменьшения размеров планеты?

Предлагаются два основных механизма: потеря массы за счет энергии ядра и фотоиспарение. Потеря массы за счет энергии ядра происходит, когда излучение горячего ядра планеты постепенно выталкивает атмосферу наружу. С другой стороны, фотоиспарение происходит, когда интенсивное излучение звезды разрушает атмосферу планеты.

Какой механизм является основной движущей силой наблюдаемого разрыва в размерах?

Новые данные подтверждают, что потеря массы за счет энергии ядра является более вероятным объяснением разницы в размерах планет, которые в 1.5–2 раза превышают размеры Земли.