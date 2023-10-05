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Разгадка тайны кошачьего мурлыканья: исследование проливает свет на то, как кошачьи издают успокаивающие звуки

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Разгадка тайны кошачьего мурлыканья: исследование проливает свет на то, как кошачьи издают успокаивающие звуки

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, наконец, пролило свет на загадку того, как кошки издают характерные мурлыкающие звуки — явление, которое годами озадачивало ученых. Хотя механизмы кошачьего мяуканья и визга хорошо изучены, точный процесс их мурлыканья остаётся неизвестным.

Предыдущие исследования, проведенные полвека назад, показали, что мурлыканье вызывается уникальным механизмом голосовых связок гортани. Эти исследования показали, что низкочастотные звуки были результатом мышечных сокращений, для возникновения которых требовался нервный сигнал.

Однако новое исследование, проведенное исследователями из Венского университета, бросает вызов этому предыдущему пониманию. Исследования показали, что кошки могут издавать мурлыкающие звуки без каких-либо нервных импульсов или повторяющихся мышечных сокращений. Вместо этого специальная «подушечка», встроенная в голосовые связки кошачьих, помогает им издавать эти успокаивающие звуки.

Ученые сравнивают этот механизм производства звука со «скрипучим голосом» или «вокальным голосом», наблюдаемым у людей. Гортань домашней кошки способна издавать впечатляюще низкие звуки с частотой мурлыкания без необходимости активных мышечных сокращений.

Анатомические исследования, проведенные в рамках исследования, также выявили наличие уникальной «подушечки» внутри голосовых связок кошек. Этот блокнот может объяснить, как эти маленькие животные, весящие всего несколько килограммов, могут издавать звуки на таких невероятно низких частотах.

Хотя это новое исследование не полностью опровергает предыдущую теорию, оно служит четким указанием на то, что наше нынешнее понимание кошачьего мурлыканья является неполным и требует дальнейших исследований, чтобы полностью понять этот интригующий феномен.

Источники: Текущее биологическое исследование.

By Габриэль Бота

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